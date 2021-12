Lazio – Genoa 🇮🇹 Typy, kursy (17.12.2021)

Osiemnasta kolejka włoskiej Serie A przyniesie starcie drużyny ze środka tabeli z drużyną ze strefy spadkowej. Lazio podejmie bowiem w Rzymie drużynę Genoi. Zdecydowanym faworytem spotkania wydają się gospodarze, ale goście również mogą być zmotywowani, by choć nieco poprawić swoją sytuację w lidze.

Lazio – Genoa zapowiedź (piątek, 18:30)

Lazio przegrało aż trzy z pięciu ostatnich spotkań i czołówka Serie A odjeżdża im coraz bardziej. Jeśli gospodarze piątkowego spotkania marzą o ty, by na koniec sezonu zająć jedno z miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach, to muszą jak najszybciej zacząć regularnie wygrywać. Dobra do tego okazja nadarzy się już w piątek, gdy na Stadio Olimpico przyjedzie trapiona problemami drużyna Genoi.

Po rozegraniu siedemnastu kolejek goście plasują się dopiero na osiemnastym miejscu w lidze. Genoa wygrała w tym sezonie zaledwie jedno spotkanie. Trudno również mówić o jakiejkolwiek zauważalnej poprawie sytuacji drużyny gości, gdyż piłkarze z Genui cały czas znajdują się w strefie spadkowej, a cztery z pięciu ostatnich rozegranych przez nich spotkań zakończyli porażką. O zwycięstwo w Rzymie będzie niezwykle trudno. Czy gości stać na to, by w piątek sprawić niespodziankę?

Lazio – Genoa nasze typy

Zdecydowanym faworytem piątkowego starcia wydają się gospodarze. Lazio generalnie prezentuje się w tym sezonie znacznie lepiej od Genoi, a w piątek dysponować będą atutem własnego boiska.

Lazio – Genoa | Typ: Lazio 1.57 @ Superbet

Lazio – Genoa | Typ: Obie drużyny strzelą gola – nie 1.85 @ Superbet

Lazio – Genoa kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Lazio, kurs: 1.57

remis, kurs: 4.20

wygrana Genoi, kurs: 6.0

Lazio – Genoa fakty meczowe

Genoa wygrała w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Lazio przegrało trzy z pięciu ostatnich ligowych potyczek

Genoa traci w tym sezonie średnio dwie bramki na mecz

Lazio – pięć ostatnich spotkań

Sassuolo – Lazio 2:1

Lazio – Galatasaray 0:0

Sampdoria – Lazio 1:3

Lazio – Udinese 4:4

Napoli – Lazio 4:0

Genoa – pięć ostatnich spotkań

Genoa – Salernitana 1:0

Genoa – Sampdoria 1:3

Juventus – Genoa 2:0

Genoa – AC Milan 0:3

Udinese – Genoa 0:0

