Hertha Berlin – Borussia Dortmund 🇩🇪Typy, kursy (18.12.2021)

Sobotę z Bundesligą zakończymy spotkaniem Herthy Berlin z Borussią Dortmund. Zawodnicy ze stolicy Niemiec przeżywają w tym sezonie naprawdę spory kryzys. Czy stać ich na nawiązanie rywalizacji z ekipą z Zagłębia Ruhry?

Hertha Berlin – Borussia Dortmund zapowiedź (sobota, 18:30)

Swego czasu wydawało się, że Hertha obrała kurs, który pozwoli jej na powrót do walki u europejskie puchary. Niestety jednak zawirowania na ławce trenerskiej oraz nietrafione transfery za naprawdę spore pieniądze sprawiły, że ekipa z Berlina znalazła się w przysłowiowym martwym punkcie. Gospodarze są drużyną bez wyrazu, czego dobrym odzwierciedleniem jest dopiero czternasta pozycja w stawce. Zapas punktowy nad grupą spadkową jest jednak symboliczny – punkt to różnica którą odrobić jest w stanie nawet najgorszy zespół ligi.t

Zarejestruj się w LV Bet!

Borussia natomiast jak zwykle ogląda plecy Bayernu. Piłkarze z Signal Iduna Park są w tym momencie drugim zespołem Bundesligi. Ich strata do Bawarczyków wynosi sześć punktów. Nie jest to różnica niemożliwa do odrobienia, szczególnie na tym etapie rozgrywek. BVB zdobyło w tym sezonie ligowym już trzydzieści dziewięć goli, co stanowi drugi najlepszy wynik w stawce. Liderem w tej kategorii jest Bayern, który jest jednak nieosiągalny dla reszty ekip (Pięćdziesiąt dwie zdobyte bramki).

Hertha Berlin – Borussia Dortmund nasze typy

Faworytem tego spotkania może być wyłącznie jedna drużyna. Naszymi typami na ten mecz będą wygrana Borussi oraz over 2.5 gole. Dobra forma gości oraz słaba defensywa stołecznej ekipy powinny nam dać widowisko, w którym nie zabraknie bramek.

Hertha Berlin – Borussia Dortmund |typ: BVB @1.61 LV Bet

Hertha Berlin – Borussia Dortmund |typ: over 2.5 gole @1.57 LV Bet

Hertha Berlin – Borussia Dortmund kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Herthy: 5.40

remis: 4.40

zwycięstwo Borussii: 1.61

Hertha Berlin – Borussia Dortmund fakty meczowe

Hertha wygrała tylko jedno z pięciu poprzednich spotkań.

Borussia ma druga najlepszą ofensywę w lidze.

Hertha ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Hertha Berlin pięć ostatnich spotkań

FSV Mainz – Hertha Berlin 4:0

Hertha Berlin – Arminia Bielefeld 2:0

VFB Stuttgart – Hertha Berlin 2:2

Hertha Berlin – FC Augsburg 1:1

FC Union Berlin – Hertha Berlin 2:0

Borussia Dortmund pięć ostatnich spotkań

Borussia Dortmund – Furth 3:0

Bochum – Borussia Dortmund 1:1

Borussia Dortmund – Besiktas 5:0

Borussia Dortmund – Bayern Monachium 2:3

VFL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:3

Inne mecze

Piast Gliwice – Stal Mielec (18.12.2021)