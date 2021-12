Genoa – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (21.12.2021)

W swoim ostatnim meczu przed przerw膮 艣wi膮teczno-noworoczn膮 zmierz膮 si臋 zespo艂y z dw贸ch biegun贸w tabeli Serie A. Zar贸wno dla Genoi, jak i go艣ci z Bergamo, wtorkowe spotkanie mo偶e mie膰 kluczowe znaczenie na przysz艂o艣膰.

Genoa – Atalanta zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Atalanta w ostatnich tygodniach jest jedn膮 z najlepiej dysponowanych dru偶yn ligi w艂oskiej i nie zmieni艂a tego weekendowa pora偶ka z AS Rom膮. Wcze艣niejsza seria zwyci臋stw, trwaj膮ca od listopada, ma swoje odzwierciedlenie w tabeli 鈥 go艣cie maj膮 pewn膮 pozycj臋 w czo艂owej czw贸rce tabeli i zaledwie sze艣ciopunktow膮 strat臋 do lidera z Mediolanu. Zwyci臋stwo w Genoi mo偶e tym samym pozwoli膰 Atalancie na dalsz膮 pogo艅 za tytu艂em.

Gospodarze, cho膰 w s艂abej formie, na pewno postawi膮 trudne warunki faworyzowanemu rywalowi. Z ich perspektywy bowiem ka偶dy mecz jest spotkaniem o “偶ycie”. Genoa balansuje na granicy strefy spadkowej, po osiemnastu spotkaniach legitymuj膮c si臋 dorobkiem zaledwie dziesi臋ciu punkt贸w 鈥 w wi臋kszo艣ci zdobytym dzi臋ki remisom. Dystans do bezpiecznej strefy wynosi trzy 鈥瀘czka鈥 i w ka偶dej chwili mo偶e zacz膮膰 si臋 powi臋ksza膰.

Genoa – Atalanta typy

Niewiele wskazuje na to, by faworyt mia艂 nie wywi膮za膰 si臋 ze swojej roli. Seria czterech pora偶ek Genoi najprawdopodobniej przeci膮gnie si臋 do pi臋ciu.

Genoa 鈥 Atalanta | Typ: Atalanta wygra do zera @2.55 Superbet

Genoa – Atalanta | Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @1.55 Superbet

Genoa – Atalanta kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Genoa wygra, kurs: 7.35

Remis, kurs: 4.85

Atalanta wygra, kurs: 1.43

Genoa – Atalanta fakty meczowe

Gospodarze wygrali do tej pory tylko jedno spotkanie ligowe w bie偶膮cym sezonie, to najgorszy wynik w lidze

Atalanta nadal nie przegra艂a meczu wyjazdowego

W czterech ostatnich meczach go艣ci pada艂o ponad 2,5 bramki

Genoa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lazio – Genoa 3:1

Genoa – Sampdoria 1:3

Juventus – Genoa 2:0

Genoa – AC Milan 0:3

Udinese – Genoa 0:0

Atalanta pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atalanta – Roma 1:4

Verona – Atalanta 1:2

Napoli – Atalanta 2:3

Atalanta – Venezia 4:0

Juventus – Atalanta 0:1