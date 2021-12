Lyon – Metz 🇫🇷 Typy, kursy (22.12.2021)

Za Olympique Lyon rozczarowuj膮ca jesie艅, kt贸ra prze艂o偶y艂a si臋 na zaskakuj膮co nisk膮 pozycj臋 w ligowej tabeli. Walcz膮cy o wyj艣cie ze strefy zagro偶onej go艣cie z Metz mog膮 tu偶 przed noworoczn膮 przerw膮 wykorzysta膰 s艂abo艣膰 gospodarzy, by sprawi膰 sobie doskona艂y 艣wi膮teczny prezent.

Lyon – Metz zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Mimo du偶ego 艣cisku w 艣rodku ligowej tabeli, dzi臋ki kt贸remu zesp贸艂 z Lyonu mo偶e szybko wyj艣膰 z dolnej po艂owy, nie spos贸b nie zauwa偶y膰, 偶e dyspozycja francuskiego pucharowicza pozostaje daleka od zadowalaj膮cej. Zesp贸艂 gospodarzy uleg艂 rywalom w lidze ju偶 pi臋ciokrotnie, podczas gdy w ca艂ym poprzednim sezonie poni贸s艂 zaledwie o jedn膮 pora偶k臋 wi臋cej. Olympique u progu nowego roku znajduje si臋 na trzynastej pozycji w ligowej tabeli, do tej pory gromadz膮c na swoim koncie zaledwie 23 punkty. Ich przewaga nad 艣rodowymi rywalami wynosi zaledwie osiem 鈥瀘czek鈥 鈥 zesp贸艂 z Lyonu nie mo偶e sobie pozwoli膰 na jej zniwelowanie.

FC Metz na ten moment pozostaje na miejscu, kt贸re po zako艅czeniu sezonu oznacza膰 b臋dzie gr臋 w bara偶ach o utrzymanie w Ligue 1. Ich strata do w pe艂ni bezpiecznej lokaty nie jest jednak wysoka. Go艣ci od wyj艣cia poza stref臋 zagro偶enia dzieli zaledwie jeden punkt, kt贸ry mog膮 zechcie膰 zdoby膰 w meczu ze s艂abiej dysponowanym Lyonem.

Lyon – Metz typy

Podczas 艣rodowej kolejki Ligue 1 to w艂a艣nie mecz w Lyonie pozostanie jedn膮 z najwi臋kszych zagadek wynikowych. Gospodarze powinni ud藕wign膮膰 ci臋偶ar faworyta, lecz go艣cie maj膮 swoj膮 szans臋 i podejd膮 do tego meczu bardzo powa偶nie. Powinni艣my si臋 spodziewa膰 ofensywnej gry, w kt贸rej ka偶dy z zespo艂贸w poszuka swojej drogi do zwyci臋stwa.

Lyon – Metz | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola @1.80 Superbet

Lyon – Metz | Typ: W meczu padnie od 1 do 3 goli @1.80 Superbet

Lyon – Metz kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lyon wygra, kurs: 1.37

Remis, kurs: 5.35

Metz wygra, kurs: 8.00

Lyon – Metz fakty meczowe

Metz straci艂o do tej pory 38 bramek, to drugi najgorszy wynik w lidze

W ostatnich czterech spotkaniach Olympique Lyon zdobywa艂 艣rednio bramk臋 na mecz

W spotkaniach z udzia艂em FC Metz pada 艣rednio a偶 3,3 bramki na mecz

Lyon pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Lille – Lyon 0:0

Bordeaux – Lyon 2:2

Lyon – Reims 1:2

Montpellier – Lyon 0:1

Rennes – Lyon 4:1

Metz pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Metz – Lorient 4:1

Monaco – Metz 4:0

Metz – Montpellier 1:3

Nice – Metz 0:1

Metz – Bordeaux 3:3