Leicester – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (28.12.2021)

Goniący za Manchesterem City Liverpool zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Leicester. Piłkarze Brendana Rodgersa są zespołem grającym w kratkę, czy podopieczni Kloppa wykorzystają nierówną formę Lisów?

Leicester – Liverpool zapowiedź (wtorek, 21:00)

Leicester niestety nie przypomina w tym sezonie drużyny, która w poprzednich rozgrywkach wywalczyła sobie miejsce w europejskich pucharach. Ekipa Rodgersa znajduje się w tym momencie na dziesiątym miejscu. Zawodnicy z King Power Stadium w pięciu ostatnich kolejkach zanotowali dwie porażki, dwie wygrane oraz remis. Tego typu rezultaty dosyć dobrze oddają zatem poziom, który zespół prezentuje na przestrzeni całego sezonu. Co ciekawe ostatnie starcie Leicester z Liverpoolem miało miejsce niecały tydzień temu (22.12.2021). Omawiane starcie rozegrane zostało w ramach EFL Cup, górą w nim okazał się być Liverpool (3:3 w regulaminowym czasie gry, wygrana LFC po karnych).

Liverpool potrzebuje w spotkaniu z Lisami wygranej. Piłkarze Kloppa są obecnie wiceliderami stawki. Ekipa z Anfield ma na swoim koncie czterdzieści jeden punktów, o sześć mniej od Manchesteru City. Zaznaczyć jednak trzeba, że The Cityzens rozegrali do tej pory o jedno spotkanie więcej. The Reds strzelili w Premier League już pięćdziesiąt bramek, co imponujące zespół w tym czasie stracił tylko piętnaście goli. Goście notują w tym momencie serię dziesięciu meczów bez porażki, na którą złożyło się osiem zwycięstw oraz zaledwie dwie porażki.

Leicester – Liverpool kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Leicester: 7.30

remis: 5.60

zwycięstwo Liverpoolu: 1.35

Leicester – Liverpool fakty meczowe

Leicester zajmuje dopieri dziesiąte miejsce w stawce.

Liverpool nie przegrał od dziesięciu spotkań.

The Reds strzelili w lidze aż pięćdziesiąt bramek.

Leicester – Liverpool nasze typy

Biorąc pod uwagę imponującą serię meczów bez porażki w wykonaniu LFC oraz dosyć niestabilną formę Leicester, stawiamy w tym spotkaniu na gości z handicapem oraz na over 1.5 goli w pierwszej połowie.

Leicester – Liverpool |typ: handicap (-1) Liverpool @1.84 BETFAN

Leicester – Liverpool |typ: over 1.5 goli w pierwszej połowie @1.73 BETFAN

