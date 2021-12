Crystal Palace – Norwich 🇬🇧 Typy, kursy (28.12.2021)

Od wielu tygodni trwa nieustanna walka o ligowy byt Norwich City, kt贸re po udanym sezonie na zapleczu Premier League, podczas rozgrywek o mistrzostwo Anglii zajmuje ko艅cowe miejsca w tabeli. Najbli偶szym rywalem “Kanark贸w” jest Crystal Palace, kt贸rego przysz艂o艣膰 jawi si臋 znacznie spokojniej.

Crystal Palace – Norwich zapowied藕 (wtorek, 16:00)

To prawdopodobnie jedna z ostatnich chwil, w kt贸rych Norwich wzgl臋dnie niewielkim kosztem mo偶e przesun膮膰 si臋 w g贸r臋 tabeli. Go艣cie we wtorkowym spotkaniu zajmuj膮 ostatnie miejsce w rozgrywkach, a strata do bezpiecznego miejsca wynosi trzy punkty. I cho膰 koronawirus znacz膮co wp艂yn膮艂 na terminarz, przez co rywale w walce o utrzymanie nie rozegrali r贸wnej liczby spotka艅, dystans wci膮偶 pozostaje niewielki. Szar偶a na prze艂omie roku mog艂aby przynie艣膰 zmian臋 losu ligowego outsidera. Trudno jednak si臋 jej spodziewa膰, patrz膮c na ostatnie wyniki zespo艂u Norwich.

Crystal Palace to zesp贸艂, kt贸ry r贸wnie偶 艂atwo nie odda trzech punkt贸w. Gospodarze znajduj膮 si臋 w lekkim do艂ku, dlatego b臋d膮 chcieli odku膰 si臋 na teoretycznie s艂abszym rywalu. Tym bardziej, 偶e w obecnych rozgrywkach Premier League zesp贸艂 z Londynu ca艂kiem nie藕le punktuje na w艂asnym boisku.

Crystal Palace – Norwich typy

Mimo wielkich stara艅, jakie z pewno艣ci膮 w艂o偶膮 w ten mecz go艣cie, solidny na swoim obiekcie Crystal Palace najpewniej r贸wnie偶 oka偶e si臋 przeszkod膮 nadmiernie trudn膮. Kanarki musz膮 szuka膰 punkt贸w w innych miejscach, g艂贸wnie na w艂asnym obiekcie.

Crystal Palace 鈥 Norwich City | Typ: Norwich nie strzeli gola @2.13 Betfan

Crystal Palace 鈥 Norwich City | Typ: Powy偶ej 2,5 bramki w meczu @1.98 Betfan

Crystal Palace – Norwich kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Crystal Palace wygra, kurs: 1,63

Remis, kurs: 3,90

Norwich wygra, kurs: 5,40

Crystal Palace – Norwich fakty meczowe

Norwich w roli go艣ci zdoby艂o w tym sezonie ligowym trzy bramki, to najmniej w ca艂ej lidze

Crystal Palace przegra艂o u siebie tylko jeden mecz w Premier League 2021/22

W trzech ostatnich meczach domowych Crystal Palace pada艂y minimum trzy bramki

Crystal Palace pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Tottenham – Crystal Palace 3:0

Crystal Palace – Southampton 2:2

Crystal Palace – Everton 3:1

Manchester United – Crystal Palace 1:0

Leeds – Crystal Palace 1:0

Norwich pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Norwich – Arsenal 0:5

Norwich – Aston Villa 0:2

Norwich – Manchester United 0:1

Tottenham – Norwich 3:0

Newcastle – Norwich 1:1