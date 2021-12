Chelsea – Brighton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.12.2021)

W środowy wieczór będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania pomiędzy Chelsea a Brighton. Terminarz Premier League nie zna litości, nawet najlepsze drużyny mają w ostatnich tygodniach problemy. Czy Mewą uda się nawiązać rywalizację z The Blues?

Chelsea – Brighton zapowiedź (środa, 20:30)

Chelsea przystępuje do starcia z Brighton jako trzeci zespół Premier League. Podopieczni Tuchela mają dokładnie tyle samo punktów co drugi Liverpool, pamiętać jedna należy, że piłkarze ze Stamford Bridge rozegrali do tej pory o jeden mecz więcej. Dzięki wygranej wynikiem 3:1 w ostatniej kolejce nad Aston Villą zespołowi udało przerwać się serię dwóch kolejnych remisów. Fakt, iż gospodarze wygrali w poprzednich pięciu kolejkach tylko dwukrotnie sprawił, że ich strata do liderującego stawce Manchesteru City wynosi już aż sześć punktów.

Ostatnia kolejka była dla Mew jeszcze bardziej przełomowa niż dla piłkarzy z Londynu. Wygrana wynikiem 2:0 nad Brentford zakończyła serię aż jedenastu meczów bez wygranej, którą zespół rozpoczął jeszcze w końcówce września. Mimo długiej posuchy, Brighton zajmuje bardzo dobre dziesiąte miejsce. Co więcej nadmorska ekipa rozegrała do tej pory tylko siedemnaście spoktań.

Chelsea – Brighton nasze typy

Gra Chelsea w poprzednich tygodniach nie powalała na kolana, ekipa Tuchela zmaga się ponadto z plagą kontuzji. Z tego też powodu wydaje nam się, że goście będą w stanie przynajmniej postraszyć faworyzowanych rywali. Stawiamy w tym meczu na BTTS oraz over 2.5 gole.

Chelsea – Brighton |typ: BTTS @2.13 BETFAN

Chelsea – Brighton |typ: over 2.5 gole @1.86 BETFAN

Chelsea – Brighton kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Chelsea: 1.42

remis: 4.60

zwycięstwo Brighton 7.40

Chelsea – Brighton fakty meczowe

Brighton przerwało w ostatniej kolejce serię jedenastu spotkań bez wygranej.

Ben Chilwell doznał kontuzji, która wykluczy go z gry do końca sezonu.

Chelsea w pięciu poprzednich kolejkach Premier League wygrała zaledwie dwa razy.

Chelsea pięć ostatnich spotkań

Aston Villa – Chelsea 1:3

Brentford – Chelsea 0:2

Wolves – Chelsea 0:0

Chelsea – Everton 1:1

Chelsea – Leeds 3:2

Brighton pięć ostatnich spotkań

Brighton – Brentford 2:0

Brighton – Wolves 0:1

Southampton – Brighton 1:1

West Ham – Brighton 1:1

Brighton – Leeds 0:0

Inne mecze