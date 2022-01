Blackpool – Hull 🇬🇧 Typy, kursy (01.01.2022)

W jedynym noworocznym spotkaniu angielskiej Championship, które nie zostało przełożone, zmierzą się ze sobą dwa zespoły środka tabeli – Blackpool w roli gospodarza podejmie Hull City.

Blackpool – Hull zapowiedź (sobota, 16:00)

Pozornie bezpieczne położenie obydwu drużyn nie oznacza jednak braku emocji w sobotnim spotkaniu. O ile bowiem zespół gospodarzy może jeszcze marzyć o awansie do górnych rejonów tabeli, o tyle Hull musi nieco zdystansować się od miejsc zagrożonych spadkiem.

Za Blackpool gorszy czas, w którym przegrali aż cztery na pięć ostatnich spotkań. Mimo to jednak gospodarze spotkania mają tylko dziewięć punktów straty do miejsc, premiowanych grą w barażach o awans do Premier League. Choć dystans nie jest prosty do zniwelowania, przy puszczeniu się w pogoń – dokonanie tego nie jest zupełnym science-fiction. Trzeba jednak działać wystarczająco szybko.

Goście w ostatnich tygodniach punktowali ciut lepiej, lecz nie przekłada się to na wystarczające bezpieczeństwo w kwestii zagrożenia spadkiem. Hull u progu nowego roku ulokowane jest na dziewiętnastym miejscu, utrzymując przewagę czterech punktów nad strefą spadkową. Ten dystans musi się powiększyć, by nie wkradły się niepotrzebne nerwy.

Blackpool – Hull nasze typy

Noworoczne starcie na zapleczu Premier League to mecz trudny do wytypowania. Dwaj zbliżeni do siebie rywale bardzo potrzebują zdobyczy punktowych, o które jednak będzie im trudno. Prawdopodobny staje się kolejny remis, okupiony równą walką o zwycięstwo.

Blackpool – Hull kursy bukmacherów

Blackpool – Hull fakty meczowe

Gospodarze wygrali tylko jedno spotkanie w ostatnich pięciu meczach, są w tym okresie najgorsi w lidze

W trzech ostatnich meczach Blackpool padły minimum trzy bramki

Dwa ostatnie ligowe mecze tych drużyn zakończyły się podziałem punktów

Blackpool pięć ostatnich spotkań

Blackpool – Middlesbrough 1:2

Huddersfield – Blackpool 3:2

Blackpool – Peterborough 3:1

Derby – Blackpool 1:0

Blackpool – Luton 0:3

Hull pięć ostatnich spotkań

Nottingham – Hull 2:1

Hull – Bristol 2:2

Reading – Hull 1:1

Hull – Millwall 2:1

Cardiff – Hull 0:1