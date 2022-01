Elche – Granada 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Choć na papierze mecz Elche – Granada nie zapowiada się na najciekawszy to można spodziewać się, że dla obu ekip będzie to naprawdę ważny mecz. Gospodarze potrzebują każdego punktu w walce o utrzymanie, a gracze Granady po wygrzebaniu się z dołu tabeli liczą na to, że będą w stanie punktować solidnie już do samego końca rozgrywek. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Elche – Granada zapowiedź (niedziela, 16:15)

Gospodarze tego meczu mają nadzieję, że w przyszłym roku również będą mogli grać co tydzień z najlepszymi drużynami w Hiszpanii. O utrzymanie nie będzie jednak bardzo łatwo i gracze Elche zdają sobie z tego sprawę. Mimo wszystko można spodziewać się tego, że w starciu z Granadą gospodarze dadzą z siebie sto procent i że nie będzie to wcale takie nudne spotkanie jakie może wydawać się na papierze.

Goście za to po fatalnym początku sezonu wreszcie zaczęli punktować na miarę swojego potencjału. Kibice liczą jednak, że ta forma utrzyma się jeszcze przez długi czas i być może ostatecznie Granada zakręci się w okolicach środka tabeli. Starcie z Elche na papierze nie zapowiada się na najtrudniejsze, ale o trzy punkty będzie bardzo trudno.

Elche – Granada nasze typy

Co prawda goście grają w tym sezonie lepiej od swoich rywali, ale za to gospodarze na pewno będą chcieli rozpocząć ten rok od wygranej lub przynajmniej remisu. Szykuje się bardzo wyrównane starcie i absolutnie nie można wykluczyć podziału punktów na Estadio Manuel Martínez Valero.

Elche – Granada | Typ: powyżej 2.0 goli @1.77 Noblebet

Elche – Granada | Typ: remis @3.20 Noblebet

Elche – Granada kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Elche. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.55. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Elche – Granada, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.10.

Elche – Granada fakty meczowe

W ostatnich 6 meczach gospodarzy fani oglądali mniej niż 10.5 rzutów rożnych.

Goście nie zachowali czystego konta od 5 spotkań.

Na ostatnich 8 spotkań Granady w aż 6 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Elche ostatnie pięć spotkań

Barcelona – Elche 3:2

Unionistas – Elche 0:1

Valencia – Elche 2:1

Elche – Cadiz 3:1

Leioa – Elche 0:2

Granada ostatnie pięć spotkań

Granada – Atletico Madryt 2:1

Granada – Mallorca 4:1

Mancha – Granada 1:0

Cadiz – Granada 1:1

Granada – Deportivo Alaves 2:1

Inne typy