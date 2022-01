Everton – Brighton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (02.01.2022)

Nowy rok piłkarze Evertonu rozpoczną od pojedynku z Brighton. Czy poszukująca formy ekipa Rafy Beniteza odnajdzie w końcu formę i zacznie grać na miarę swojego potencjału?

Everton – Brighton zapowiedź (niedziela, 15:00)

Przygoda Rafy Beniteza na Goodison Park zdecydowanie nie przebiega w sposób, w jaki oczekiwaliby fani The Toffees. Rok 2021 ekipa z Liverpoolu zakończyła dopiero na piętnastym miejscu w tabeli z zaledwie dziewiętnastoma punktami na koncie oraz ujemnym bilansem bramkowym. W poprzednich pięciu kolejkach Everton zanotował aż trzy porażki, remis oraz wygraną. Benitez musi zatem zmotywować swoich piłkarzy do lepszej gry, jeżeli nie chce przedwcześnie pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Nie będzie to jednak łatwe, bowiem gospodarzy trapią ostatnio kontuzje.

Brighton natomiast radzi sobie w bieżących rozgrywkach naprawdę dobrze. Mewy poprzedni rok zakończyły na dziesiątym miejscu. Co można powiedzieć o ich grze? Goście to zespół prezentujący bardzo ekonomiczne podejście do futbolu, czego dobrym przejawem jest bilans bramkowy na poziomie 17:18. Drużynie ostatnio zdarzało się sporo remisować. W pięciu poprzednich kolejkach Brighton aż trzykrotnie dzieliło się ze swoimi rywalami punktami.

Everton – Brighton nasze typy

Ze względu na słabą formę gospodarzy oraz szczelną defensywę gości, naszymi typami na ten mecz będą remis oraz under 2.5 gole. Evertonowi daleko do optymalnej dyspozycji, Brighton z kolei miało ostatnio tendencję do remisowania spotkań.

Everton – Brighton |typ: remis @3.15 BETFAN

Everton – Brighton |typ: under 2.5 gole @1.61 BETFAN

Everton – Brighton kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Evertonu: 2.81

remis: 3.15

zwycięstwo Brighton: 2.63

Everton – Brighton fakty meczowe

Everton zajmuje dopiero piętnaste miejsce w tabeli.

Brighton straciło do tej pory tylko osiemnaście goli.

Mewy zremisowały trzy z pięciu wcześniejszych spotkań.

Everton pieć ostatnich spotkań

Chelsea – Everton 1:1

Crystal Palace – Everton 3:1

Everton – Arsenal 2:1

Everton – Liverpool 1:4

Brentford – Everton 1:0

Brighton pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Brighton 1:1

Brighton – Brentford 2:0

Brighton – Wolves 0:1

Southampton – Brighton 1:1

West Ham – Brighton 1:1

Inne typy

Chelsea – Liverpool (02.01.2022)