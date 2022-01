Chelsea – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (02.01.2022)

Nowy rok przynosi nam prawdziwy hit w Premier League. W niedzielę będziemy świadkami pojedynku Chelsea z Liverpoolem. Która z drużyn pokusi się o zgarnięcie kompletu punktów?

Chelsea – Liverpool zapowiedź (niedziela, 17:00)

Piłkarze Chelsea zakończyli poprzedni rok w przeciętnym stylu. Ekipa Tuchela w czterech ostatnich kolejkach aż trzykrotnie dzieliła się ze swoimi rywalami punktami, z tego też powodu strata The Blues do Manchesteru City wynosi obecnie osiem punktów. Gospodarze mogą pochwalić się kapitalnym bilansem bramkowym na poziomie 43:14. W mediach było ostatnio głośno za sprawą zaskakujących wypowiedzi Romelu Lukaku, z których wynikało, iż nie jest on do końca zadowolony ze swojej roli w drużynie. Wkrótce przekonamy się czy problem na linii Tuchel – Lukaku jest na tyle poważny by zachwiać atmosferą w zespole.

Liverpool w swoim ostatnim meczu w 2021 roku przegrał niespodziewanie z Leicester City wynikiem 0:1. Strata punktów z Lisami sprawiła, że drużyna z Anfield spadła na trzecie miejsce w tabeli. LFC traci do Chelsea zaledwie punkt, przy czym wspomnieć należy, że dzisiejsi goście rozegrali do tej pory o jeden mecz mniej. Piłkarze Kloppa nie spisują się ostatnio dobrze w defensywie, ostatnie czyste konto zespół zanotował cztery spotkania temu.

Chelsea – Liverpool nasze typy

Przed nami starcie ekip z najwyższej półki. Nasze oczekiwania wobec tego spotkania są naprawdę wysokie, przede wszystkim liczymy na wyrównaną i nieustępliwą grę obu drużyn już od pierwszego gwizdka. Stawiamy w tej rywalizacji na BTTS oraz over 2.5 gole.

Chelsea – Liverpool |typ: BTTS @1.62 BETFAN

Chelsea – Liverpool |typ: over 2.5 gole @1.77 BETFAN

Chelsea – Liverpool kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Chelsea: 2.77

remis: 3.45

zwycięstwo Liverpoolu: 2.49

Chelsea – Liverpool fakty meczowe

Chelsea na przestrzeni ostatnich czterech meczów remisowała aż trzykrotnie.

Liverpool swoje ostatnie czyste konto zachował cztery kolejki temu.

Różnica między Chelsea a Liverpoolem wynosi punkt.

Chelsea pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Brighton 1:1

Aston Villa – Chelsea 1:3

Brentford – Chelsea 0:2

Wolves – Chelsea 0:0

Chelsea – Everton 1:1

Liverpool pięć ostatnich spotkań

Leicester – Liverpool 1:0

Liverpool – Leicester 4:3

Tottenham – Liverpool 2:2

Liverpool – Newcastle 3:1

Liverpool – Aston Villa 1:0

