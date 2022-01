Atletico Madryt – Rayo Vallecano 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Poszukuj─ůce formy z poprzedniego sezonu Atletico podejmie w nowym roku Rayo Vallecano. Ekipa go┼Ťci radzi sobie w bie┼╝─ůcych rozgrywkach rewelacyjnie. Czy uda jej si─Ö przeciwstawi─ç pi┼ékarzom Los Colchoneros?

Atletico Madryt – Rayo Vallecano zapowied┼║ (niedziela, 16:15)

Styl w jakim Atleti zako┼äczy┼éo poprzedni rok pozostawia wiele do ┼╝yczenia. Ekipa Simeone w czterech poprzednich kolejkach zanotowa┼éa cztery pora┼╝ki! Obro┼äcy tytu┼éu z tego te┼╝ powodu wyl─ůdowali dopiero na pi─ůtym miejscu w tabeli, a ich strata do Realu Madryt powi─Ökszy┼éa si─Ö a┼╝ do siedemnastu. Oczywi┼Ťcie, z matematycznego punktu widzenia Materaca maj─ů jak najbardziej szanse na dogonienie swoich odwiecznych rywali i obron─Ö mistrzostwa. W praktyce jednak wydaje si─Ö to ju┼╝ po prostu niemo┼╝liwe.

Zarejestruj si─Ö w LV Bet!

Rayo Vallecano to bez dw├│ch zda┼ä najwi─Öksza sensacja tego sezonu La Ligi. Pi┼ékarze beniaminka powr├│cili do elity w wielkim stylu, ko┼äcz─ůc rok kalendarzowy na czwartym miejscu w tabeli. Rayo mo┼╝e pochwali─ç si─Ö trzeci─ů najlepsz─ů defensyw─Ö w lidze, kt├│ra straci┼éa dotychczas tylko osiemna┼Ťcie bramek. Go┼Ťcie w poprzednich pi─Öciu kolejkach zanotowali trzy wygrane, remis oraz pora┼╝k─Ö, co tylko potwierdza, i┼╝ ca┼éy czas znajduj─ů si─Ö w dobrej dyspozycji. Niestety jednak zesp├│┼é do starcia z Atletico przyst─ůpi zdziesi─ůtkowany, w zasadzie po┼éowa kadry Rayo wypad┼éa z gry z┬á powodu koronawirusa.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano nasze typy

Ze wzgl─Ödu na ogromn─ů liczb─Ö zaka┼╝e┼ä koronawirusem┬á w obozie go┼Ťci, stawiamy w tym meczu na zwyci─Östwo Atletico oraz under 2.5 gole. Gdyby nie┬á problemy zdrowotne go┼Ťci, nie byliby┼Ťmy skorzy do typowania wygranej gospodarzy.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano |typ: Atletico Madryt @1.44 LV Bet

Atletico Madryt – Rayo Vallecano |typ; under 2.5 gole @1.83 LV Bet

Atletico Madryt – Rayo Vallecano kursy bukmacher├│w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůco:

wygrana Ateti: 1.44

remis: 4.25

zwyci─Östwo Rayo: 9.60

Atletico Madryt – Rayo Vallecano fakty meczowe

Atleti przegrało cztery poprzednie spotkania w lidze.

Rayo znajduje si─Ö w tabeli nad Atletico.

Go┼Ťcie stracili do tej pory tylko osiemna┼Ťcie bramek.

Atletico Madryt pięć ostatnich spotkań

Granada – Atletico Madryt 2:1

Sevilla – Atletico Madryt 2:1

Real Madryt – Atletico Madryt 2:0

FC Porto – Atletico Madryt 1:3

Atletico Madryt – Mallorca 1:2

Rayo Vallecano pięć ostatnich spoktań

Rayo Vallecano – Deportivo Alaves 2:0

Bergantinos – Rayo Vallecano 1:3

Villarreal – Rayo Vallecano 2:0

Rayo Vallecano – Espanyol 1:0

Gujiuelo – Rayo Vallecano 1:2

Inne typy

Getafe – Real Madryt (02.01.2022)