Manchester United – Wolverhampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (03.01.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 poniedzia艂kowe spotkanie pomi臋dzy Manchesterem United a Wolverhampton. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach wielu naprawd臋 bardzo dobrych zawodnik贸w i mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia kt贸re b臋dzie sta艂o na wysokim poziomie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na zwyci臋stwo daj膮 gospodarzom, ale go艣cie nie s膮 bez szans i szykuje si臋 naprawd臋 ciekawy mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Manchester United – Wolverhampton zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:30)

Gospodarze tego meczu s膮 w walce o czo艂ow膮 czw贸rk臋 na koniec Premier League i na pewno gracze Manchesteru United nie wyobra偶aj膮 sobie, 偶e nie zagraj膮 w przysz艂ym sezonie w Lidze Mistrz贸w. Czerwone Diab艂y musz膮 jednak wygrywa膰 zdecydowanie cz臋艣ciej je艣li chc膮 naciska膰 na dru偶yny z g贸ry tabeli. Mecz z Wolverhampton nie b臋dzie nale偶a艂 do naj艂atwiejszych, ale gospodarzy na pewno sta膰 na zdobycie trzech punkt贸w.

Go艣cie za to maj膮 nadziej臋, 偶e utrzymaj膮 si臋 w g贸rnej cz臋艣ci ligowej tabeli. Po kiepskim pocz膮tku sezonu zawodnicy Wolverhampton zacz臋li gra膰 jednak zdecydowanie lepiej i p贸ki co sytuacja Wilk贸w w ligowej tabeli jest naprawd臋 niez艂a. O punkty na Old Trafford b臋dzie trudno, ale ekipa go艣cie nie ma absolutnie nic do stracenia.

Manchester United – Wolverhampton nasze typy

Zawodnicy Manchesteru United na w艂asnym obiekcie na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 ofensywny futbol i da膰 swoim fanom troch臋 rado艣ci na samym pocz膮tku 2022 roku. Szykuje si臋 interesuj膮ce starcie, kt贸re powinno obfitowa膰 w spor膮 ilo艣膰 goli.

Manchester United – Wolverhampton | Typ: obie po艂owy poni偶ej 1.5 – nie @1.52 TOTALbet

Manchester United – Wolverhampton | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 goli @2.40 TOTALbet

Manchester United – Wolverhampton kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester United. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.62. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Manchester United – Wolverhampton, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.60.

Manchester United – Wolverhampton fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 8 mecz贸w.

Na ostatnich 5 mecz贸w Manchesteru United w a偶 4 strzelali oni pierwsz膮 bramk臋.

W ostatnich 8 spotkaniach go艣ci fani ogl膮dali mniej ni偶 2.5 goli.

Manchester United ostatnie pi臋膰 spotka艅

Manchester United – Burnley 3:1

Newcastle – Manchester United 1:1

Norwich – Manchester United 0:1

Manchester United – Young Boys 1:1

Manchester United – Crystal Palace 1:0

Wolverhampton ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wolverhampton – Chelsea 0:0

Brighton – Wolverhampton 0:1

Manchester City – Wolverhampton 1:0

Wolverhampton – Liverpool 0:1

Wolverhampton – Burnley 0:0

