Real Valladolid – Real Betis Typy, kursy (05.01.2022)

W 1/16 finału Pucharu Króla zmierzą się ze sobą Real Valladolid oraz Real Betis. To goście są faworytami tego pojedynku, jednak ekipie gospodarzy należy oddać, że ta znajdue się w ostatnich tygodniach w naprawdę dobrej formie.

Real Valladolid – Real Betis zapowiedź (środa, 20:00)

Pilkarze Realu Valladolid przystępują do spotkania z Betisem jako zespół niepokonany od czterech spotkań. Pamiętać jednak należy, że gospodarze na co dzień występują w Segunda Division. Z tego też powodu ich wyniki niestety nie robią takiego wrażenia, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Niemniej, Real Valladolid nie ma w tej rywalizacji nic do stracenia, zespół od pierwszej minuty będzie mógł w zasadzie postawić wszystko na jedną kartę i rzucić rękawicę swojemu faworyzowanemu rywalowi.

Mimo kilku gorszych spotkań w minionych tygodniach, Betis to wciąż jedna z czołowych drużyn hiszpańskiego futbolu. Na ten moment ekipa Manuela Pellegriniego zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Strata Verdiblancos do drugiej Sevilli jest jednak naprawdę pokaźna, bowiem wynosi osiem punktów. Betis może pochwalić się w tym sezonie drugim najskuteczniejszym atakiem w lidze. Zespół w poprzedniej rundzie męczył się z CF Talaverą. Ostatecznie, dzięki dwóm bramkom w dogrywce, ekipa z Andaluzji wygrała tamte spotkanie wynikiem 4:2 i awansowała do następnej fazy turnieju.

Real Valladolid – Real Betis nasze typy

Naszymi typami na ten mecz będą awans Betisu oraz btts. Goście nie prezentowali się ostatnio najlepiej w grze obronnej, wydaje się że ambitny Real Valladolid będzie w stanie strzelić im przynajmniej jedną bramkę.

Real Valladolid – Real Betis |typ: awans – Real Betis @1.65 Superbet

Real Valladolid – Real Betis |typ: BTTS @1.85 Superbet

Real Valladolid – Real Betis kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

– wygrana Realu Valladolid: 3.15

– remis: 3.30

– zwycięstwo Betisu: 2.25

Real Valladolid – Real Betis fakty meczowe

Real Valladolid wygrał cztery poprzednie mecze.

Betis ma drugą najskuteczniejszą ofensywę w La Lidze.

Goście podchodzą do tego meczu jako trzecia ekipa hiszpańskiej ekstraklasy.

Real Valladolid pięć ostatnich spotkań

Real Valladolid – Leganes 1:0

Real Sociedad B – Real Valladolid 0:2

Real Valladolid – Las Palmas 3:1

Real Valladolid – Real Oviedo 2:1

Huesca – Real Valladolid 3:2

Real Betis pięć ostatnich spotkań

Real Betis – Celta Vigo 0:2

Athletic Bilbao – Real Betis 3:2

CF Talavera – Real Betis 2:4

Real Betis – Real Sociedad 4:0

Celtic – Real Betis 3:2