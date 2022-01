Alcoyano – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (05.01.2022)

Od etapu 1/16 fina艂u do rozgrywek Copa del Rey do艂膮czy艂 mi臋dzy innymi Real Madryt. Kr贸lewscy do tego spotkania b臋d膮 przyst臋powa膰 po niedzielnej pora偶ce z Getafe, kt贸r膮 nieudanie rozpocz臋li 2022 rok. Z pewno艣ci膮 kibice klubu ze stolicy Hiszpanii maj膮 nadziej臋, 偶e pi艂karze odkupi膮 winy i nie b臋d膮 mie膰 k艂opot贸w z awansem do kolejnej rundy pucharowych rozgrywek.

Alcoyano – Real Madryt zapowied藕 (艣roda, 21:30)

Zesp贸艂 Alcoyano wyst臋puje w drugiej grupie Primera RFEF, a wi臋c na trzecim poziomie rozgrywkowym. Ko艅c贸wka roku nie nale偶a艂a do najlepszych w wykonaniu Alcoyano, kt贸re przegra艂o ostatnie trzy spotkania nie zdobywaj膮c w nich ani jednej bramki. W ligowej tabeli oznacza艂o to spadek a偶 na 11. pozycj臋. Kibicom tego klubu humory nieco poprawi艂o wyeliminowanie z rozgrywek Pucharu Kr贸la Levante po rzutach karnych.

Dla Realu Madryt b臋dzie to okazja do rehabilitacji nie tylko za niedzielny mecz z Getafe, ale r贸wnie偶 za to, co zdarzy艂o si臋 przed rokiem. Na tym samym etapie rozgrywek Alcoyano niespodziewanie wyeliminowa艂o zesp贸艂 Zinedina Zidane`a ogrywaj膮c wy偶ej notowanego przeciwnika 2:1. Na dodatek, od niemal po艂owy dogrywki, jeszcze przy remisowym wyniku, trzecioligowiec gra艂 o jednego zawodnika mniej.

Alcoyano – Real Madryt nasze typy

Pomimo du偶ej motywacji w zespole Alcoyano, wydaje si臋, 偶e tym razem Kr贸lewscy nie powt贸rz膮 wpadki sprzed roku. Real powinien przyjecha膰 w 艣rodowy wiecz贸r na stadion trzecioligowca i pokaza膰, 偶e niedzielna pora偶ka w lidze z Getafe by艂a tylko wypadkiem przy pracy.

Alcoyano – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Pomimo sensacyjnych wydarze艅 sprzed roku, faworytem bukmacher贸w s膮 przyjezdni. Kurs na ich zwyci臋stwo w Superbet wynosi 1.22. Ewentualny remis jest wyceniany na 6.00, z kolei na wygran膮 Alcoyano Superbet przewiduje kurs a偶 12.50.

Alcoyano – Real Madryt fakty meczowe

Gospodarze w ostatnich 3 meczach ligowych nie strzelili 偶adnego gola

Go艣cie ostatnich 16 meczach nie wygrali tylko 3 razy – zawsze przy tej okazji nie strzelali gola

Go艣cie spo艣r贸d ostatnich 10 mecz贸w we wszystkich rozgrywkach wygrywali 8 razy

Alcoyano ostatnie pi臋膰 spotka艅

Linense – Alcoyano 1:0

Alcoyano – Levante 3:3, rzuty karne: 3:1

Alcoyano – Costa Brava 0:1

Albacete – Alcoyano 2:0

Badajoz – Alcoyano 0:3

Real Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Getafe – Real Madryt 1:0

Athletic – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Cadiz 0:0

Real Madryt – Atletico Madryt 2:0

Real Madryt – Inter 2:0

