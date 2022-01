Milan – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (6.01.2022)

Dwudziesta kolejka w艂oskiej Serie A przyniesie nam a偶 dwa arcyciekawe starcia. W jednym z nich AC Milan podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 AS Romy.聽

Milan – Roma zapowied藕 (czwartek, 18:30)

Po znakomitym rozpocz臋ciu obecnej kampanii pi艂karze Rossoneri wpadli w ma艂y kryzys. Podopieczni Stefano Pioliego mieli ju偶 nawet okazj臋 przewodzi膰 tabeli Serie A, ale obecnie plasuj膮 si臋 na drugim miejscu, ze strat膮 czterech punkt贸w do Interu, kt贸ry z meczu na mecz coraz bardziej odje偶d偶a mediola艅czykom. Czwartkowe spotkanie b臋dzie dla Milanu okazj膮, by spr贸bowa膰 nieco zmniejszy膰 dziel膮cy ich od lidera dystans, a jednocze艣nie zwi臋kszy膰 przewag臋 nad, trapionym problemami kadrowymi Napoli.

Po dw贸ch pora偶kach, z Bologn膮 oraz Intere, podopiecznym Jose Mourinho uda艂o si臋 podnie艣膰 i w ostatnim czasie odnie艣li dwa wa偶ne, w kontek艣cie walki o miejsca w czo艂贸wce, zwyci臋stwa. Najpierw zrobili swoje w meczu ze Spezi膮, a p贸藕niej rozbili rywala w wyjazdowym spotkaniu z Atalant膮. Remis z Sampdori膮 sprawi艂 co prawda, 偶e w tabeli znale藕li si臋 za Juventusem, ale dystans dziel膮cy ich od podopiecznych Massimiliano Allegriego to zaledwie dwa punkty i mecz z Milanem mo偶e by膰 dobr膮 okazj膮, by t臋 strat臋 narobi膰.

Milan – Roma nasze typy

Bukmacherzy uwa偶aj膮, 偶e b臋dzie to bardzo wyr贸wnane spotkanie i trudno jednoznacznie wskaza膰 faworyta.

Milan – Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Milanu, kurs: 2.45

remis, kurs: 3.50

wygrana Romy, kurs: 2.90

Milan – Roma fakty meczowe

Roma przegra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Milan wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich domowych spotka艅

Ostatnie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 wynikiem 3:3

Milan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Empoli – Milan 2:4

Milan – Napoli 0:1

Udinese – Milan 1:1

Milan – Liverpool 1:2

Milan – Salernitana 2:0

Roma – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Roma – Sampdoria 1:1

Atalanta – Roma 1:4

Roma – Spezia 2:0

CSKA Sofia – Roma 2:3

Roma – Inter 0:3

