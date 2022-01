Rayo Majadahonda – Atletico 🇪🇸 Typy, kursy (6.01.2022)

W 1/16 fina艂u Pucharu Kr贸la widzieli艣my ju偶 kilka bardzo jednostronnych star膰. Na jedno z nich zanosi si臋 r贸wnie偶 w czwartek, kiedy to Atletico zmierzy si臋 z dru偶yn膮 Rayo Majadahonda.聽

Rayo – Atletico zapowied藕 (czwartek, 21:30)

Rayo Majadahonda to dru偶yna z Primera RFEF, czyli hiszpa艅skiej trzeciej klasy rozgrywkowej. Co wi臋cej Rayo nie dominuje nad swoimi ligowymi rywalami, a po szesnastu kolejkach zajmuje dopiero sz贸ste miejsce w tabeli. Klub czeka jednak niebawem spore wydarzenie, bowiem zesp贸艂 z licz膮cego oko艂o 70 tysi臋cy mieszka艅c贸w miasta czeka starcie z jedn膮 z najsilniejszych hiszpa艅skich dru偶yn – Atletico.

Pomimo 偶e Atletico podchodzi do tego spotkania w roli go艣cia, to jednak mecz rozegran zostanie na Wanda Metropolitano w Madrycie. Pomimo, 偶e podopieczni Diego Simeone nie imponuj膮 w ostatnim czasie form膮 i przegrali a偶 cztery z ostatnich pi臋ciu ligowych spotka艅, to w meczu ze znacznie s艂abszym rywalem nie powinni mie膰 wi臋kszego problemu z odniesieniem zwyci臋stwa i awansem do kolejnej rundy Pucharu Kr贸la.

Rayo – Atletico nasze typy

Je艣li nie stanie si臋 偶adna sensacja to podopieczni Diego Simeone powinni szybko zapewni膰 sobie awans do kolejnej rundy krajowego pucharu.

Nasze typy Powy偶ej 2.5 gola 1.72 Zagraj

Zagraj Atletico wygra 1. po艂ow臋 1.57 Zagraj

Rayo – Atletico kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rayo, kurs: 21.0

remis, kurs: 6.5

wygrana Atletico, kurs: 1.15

Rayo – Atletico fakty meczowe

Atletico wygra艂o tylko jedno z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

Rayo wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W o艣miu z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅 Atletico strzela艂o przynajmniej jedn膮 bramk臋

Rayo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rayo – Malaga 1:0

Racing Santander – Rayo 3:2

Rayo – UD Logrones 1:0

Eldense – Rayo 0:1

CF Talavera – Rayo 0:0

Atletico – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atletico – Rayo Vallecano 2:0

Granada – Atetico 2:1

Sevilla – Atletico 2:1

Real Madryt – Atletico 3:0

FC Porto – Atletico 1:3

