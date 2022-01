Frankfurt – Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (08.01.2022)

Hitem 18. kolejki niemieckiej Bundesligi b臋dzie mecz we Frankfurcie. Gospodarze, Eintracht, podejmowa膰 b臋d膮 Borussi臋 Dortmund. Go艣cie jeszcze marz膮 o tym, aby wiosn膮 goni膰 Bayern Monachium, chocia偶 ich strata wynosi a偶 9 punkt贸w. Dlatego te偶 podopieczni Marco Rose nie mog膮 ju偶 pozwoli膰 sobie na przegran膮.

Frankfurt – Dortmund zapowied藕 (sobota, 18:30)

Eintracht Frankfurt bardzo d艂ugo rozkr臋ca艂 si臋 w obecnym sezonie. Pi艂karze Olivera Glasnera przez jaki艣 czas nie mogli skutecznie po艂膮czy膰 gry na dw贸ch frontach, st膮d nie potrafili regularnie punktowa膰 w Bundeslidze. Koniec ko艅c贸w, dobry finisz roku spowodowa艂, 偶e uda艂o si臋 wyj艣膰 z grupy Ligi Europy z 1. miejsca, a w Bundeslidze do艂膮czy膰 do ligowej czo艂贸wki. Na ten moment Eintracht ma tylko jedno oczko straty do 3. pozycji, kt贸r膮 okupuje Freiburg.

Z kolei Borussia Dortmund, maj膮ca ambicje nawi膮zania walki o mistrzostwo z Bayernem Monachium, do tej rundy przyst臋puje z 9 punktami straty do Bawarczyk贸w. Je偶eli w BVB jeszcze pozosta艂y resztki marze艅 o tytule, to zesp贸艂 nie mo偶e rozpocz膮膰 roku od wpadki we Frankfurcie. Zadanie nie b臋dzie proste 鈥 po raz ostatni Dortmund triumfowa艂 na Deutsche Bank Park w 2017 roku.

Frankfurt – Dortmund nasze typy

Dla pi艂karzy Marco Rose wyjazd na Deutsche Bank Park nie b臋dzie 艂atwy. Jednak ju偶 od pocz膮tku tego roku BVB jest zmuszona aby regularnie punktowa膰.

Frankfurt – Dortmund kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania wed艂ug bukmacher贸w s膮 go艣cie. Kurs na ich zwyci臋stwo w LV BET wynosi 2.02. Remis wyceniany jest po kursie 3.85, natomiast triumf Leganes to kurs 3.55.

Frankfurt – Dortmund fakty meczowe

W poprzednich 4 meczach tych dru偶yn we Frankfurcie zawsze pada艂 bramkowy remis

Gospodarze maj膮 seri臋 3 zwyci臋stw z rz臋du

Go艣cie nie wygrali na wyje藕dzie w lidze od 27. listopada

Frankfurt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Frankfurt – Mainz 1:0

B. Monchengladbach – Frankfurt 2:3

Frankfurt – Leverkusen 5:2

Fenerbahce – Frankfurt 1:1

Hoffenheim – Frankfurt 3:2

Dortmund ostatnie pi臋膰 spotka艅

Hertha – Dortmund 3:2

Dortmund – Furth 3:0

Bochum – Frankfurt 1:1

Dortmund – Besiktas 5:0

Dortmund – Bayern 2:3

