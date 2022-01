Venezia – AC Milan 🇮🇹 Typy, kurs (09.01.2022)

Próbujący dogonić lidera ligi AC Milan zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Venezią. Ekipa Piolego jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, czy uda się jej zgarnąć kolejną, łatwą wygraną?

Venezia – AC Milan zapowiedź (niedziela, 12:30)

Piłkarze Venezii mimo serii siedmiu ligowych spotkań bez wygranej, cały czas utrzymują się tuż nad strefą spadkową. Ekipa beniaminka ma na swoim koncie siedemnaście punktów – o cztery więcej od 18. Cagliari. Jak zatem widać zaliczka, którą gospodarze wypracowali sobie na tym etapie rozgrywek jest mimo wszystko większa, niż można by było przypuszczać przed startem sezonu. Venezia legitymuje się bilansem bramkowym 18:34, fakt iż drużyna nie znajduje się w najgorszej ligi świadczy chyba wyłącznie jedynie o słabości rywali, a nie jej dobrej grze.

Milan po porażce z Napoli (0:1) wziął sprawy w swoje ręce i powrócił na właściwe tory. Najpierw piłkarze z Mediolanu ograli po szalonym boju Empoli (3:2), a następnie bez większych problemów poradzili sobie z AS Romą (3:1). Milaniści mają w tym momencie zaledwie punkt straty do liderującego lidze Interu. Walka o mistrzowski tytuł w drugiej połowie sezonu zapowiada się zatem naprawdę pasjonująco. Goście muszą poprawić grę obronie jeśli chcą marzyć o zdobyciu Scudetto. Dwadzieścia trzy stracone bramki w dwudziestu spotkaniach to wynik po prostu przeciętny.

Venezia – AC Milan nasze typy

Faworyt tego meczu jest tylko jeden i jest nim oczywiście Milan. Stawiamy w tej rywalizacji na zwycięstwo gości oraz na over 2.5 gole. Nie wydaje nam się by Venezia była w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić ekipie Piolego.

Venezia – AC Milan |typ: AC Milan @1.55 BETFAN

Venezia – AC Milan |typ: over 2.5 gole @1.75 BETFAN

Venezia – AC Milan kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

– wygrana Venezii: 5.80

– remis: 4.25

– zwycięstwo Milanu: 1.55

Venezia – AC Milan fakty meczowe

– Venezia nie wygrała w lidze od siedmiu spotkań.

– Milan traci punkt do lidera ligi.

– Venezia straciła w tym sezonie aż trzydzieści cztery gole.

Venezia pięć ostatnich spotkań

Venezia – Lazio 1:3

Sampdoria – Venezia 1:1

Venezia – Ternana 3:1

Venezia – Juventus 1:1

Venezia – Verona 3:4

AC Milan pięć ostatnich spotkań

AC Milan – AS Roma 3:1

Empoli – AC Milan 2:4

AC Milan – Napoli 0:1

Udinese – AC Milan 1:1

AC Milan – Liverpool 1:2

