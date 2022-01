Napoli – Sampdoria 🇮🇹 Typy,kursy (09.01.2022)

Zdziesiątkowane Napoli podejmie w niedzielę Sampdorię. Mimo słabej formy gości, o wygraną nie będzie zawodnikom Spalettiego łatwo. Czy mimo licznych osłabieni uda im się zgarnąć komplet punktów?

Napoli – Sampdoria zapowiedź (niedziela, 16:30)

Napoli mimo braku chociażby Lozano, Oshimena czy Koulibaly’ego wspięło się w ostatniej kolejce na wyżyny umiejętności i zremisowało w pojedynku z Juventusem. Biorąc pod uwagę przeciwności losu z jakimi musieli mierzyć się dzisiejsi gospodarze, wynik 1:1 należy postrzegać jako sukces. Napoli w tym momencie traci do Interu już pięć punktów, do czego wydatnie przyczyniła się zaledwie jedna wygrana ekipy z południa Włoch w ostatnich pięciu kolejkach.

Sampdoria wygląda w tym sezonie jak ekipa, która będzie niepewna swojej przyszłości niemal do samego końca rozgrywek. Goście mają co prawda w tym momencie siedem punktów przewagi nad strefą spadkową, jednak należy pamiętać, że sytuacja w dole tabeli Serie A jest naprawdę dynamiczna. Dwa gorsze spotkania mogą sprawić, że ekipa z Genui znajdzie się na skraju strefy spadkowej. Samdporia straciła dotychczas aż trzydzieści siedem bramek, co stanowi czwarty najgorszy wynik w stawce.

Napoli – Sampdoria nasze typy

Mimo znaczących braków kadrowych stawiamy w tym meczu na zwycięstwo gospodarzy oraz over 1.5 goli. Ponadto typujemy, że gospodarze strzelą przynajmniej jednego gola w pierwszej połowie.

Napoli – Sampdoria kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Napoli: 1.37

remis: 5.10

zwycięstwo Sampdorii: 7.70

Napoli – Sampdoria fakty meczowe

Napoli wygrało tylko jedno z pięciu poprzednich spotkań w lidze.

Sampdoria straciła w tym sezonie aż trzydzieści siedem bramek.

Przeciwko Sampdorii nie zagrają chociażby: Lozano, Koulibaly oraz Oshimen.

Napoli pięć ostatnich spotkań

Juventus – Napoli 1:1

Napoli – Spezia 0:1

AC Milan – Napoli 0:1

Napoli – Empoli 0:1

Napoli – Leicester 3:2

Sampdoria pięć ostatnich spotkań

Sampdoria – Cagliari 1:2

AS Roma – Sampdoria 1:1

Sampdoria – Venezia 1:1

Sampdoria – Torino 2:1

Genoa – Sampdoria 1:3

