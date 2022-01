Verona – Salernitana 🇮🇹 Typy, kursy (09.01.2022)

Osłabiona przez covid Verona zmierzy się w niedzielny wieczór z Salernitaną. Goście są w tym sezonie zdecydowanie najgorszą drużyną ligi. Czy mimo osłabieni, ekipie gospodarzy uda się odnieść zwycięstwo?

Verona – Salernitana zapowiedź (niedziela, 20:45)

Sytuacja kadrowa Verony nie wygląda najlepiej. Nieobecnych w składzie gospodarzy jest aż jedenastu zawodników! Nie jest to niestety dobry prognostyk przed niedzielnym meczem, bowiem i bez absencji zespół spisywał się naprawdę słabo. W pięciu poprzednich spotkaniach Verona zaliczyła trzy porażki, remis oraz wygraną. Gospodarze zajmują w tym momencie jedenastą pozycję, co jak na standardy tej ekipy nie jest mimo wszystko złym wynikiem, pamiętać jednak należy, że w pewnym momencie sezonu wydawało się, że Verona będzie w stanie walczyć o miejsce w top 7.

O ekipie gości niestety nie można powiedzieć zbyt wiele dobrego. Z ośmioma punktami na koncie Salernitana jest w tym momencie zdecydowanie najgorszą ekipą w stawce. Zespół rozegrał co prawda do tej pory tylko osiemnaście spotkań, jednak ciężko oczekiwać by jego dorobek punktowy miał po nadrobieniu meczów ulec znacznemu powiększeniu. Salernitana legitymuje się bilansem bramkowym na poziomie 11:42. Pod każdym względem jest to najgorszy wynik w lidze.

Verona – Salernitana nasze typy

Ciężko stwierdzić jak nieobecność tak dużej liczby graczy wpłynie na dyspozycję gospodarzy. Stawiamy w tym meczu na under 3.5 gole oraz na to, że w pierwszej połowie gospodarze strzelą przynajmniej jedną bramkę.

Verona – Salernitana |typ: under 3.5 gole @1.50 Totalbet

Verona – Salernitana |typ: Verona over 0.5 goli w pierwszej połowie @1.50 Totalbet

Verona – Salernitana kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Verony: 1.38

remis: 5.20

zwycięstwo Salernitany: 7.80

Verona – Salernitana fakty meczowe

Verona nie może skorzystać w tym meczu z aż jedenastu zawodników.

Salernitana zajmuje ostatnie miejsce w lidze.

Verona przegrała trzy z pięciu poprzednich spotkań.

Verona pięć ostatnich spotkań

Spezia – Verona 1:2

Verona – Fiorentina 1:1

Torino – Verona 1:0

Verona – Empoli 3:4

Verona – Atalanta 1:2

Salernitana pięć ostatnich spotkań

Salernitana – Inter 0:5

Genoa – Salernitana 1:0

Fiorentina – Salernitana 4:0

AC Milan – Salernitana 2:0

Salernitana – Juventus 0:2

