FC Barcelona – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (12.01.2022)

Przed nami drugie w tym sezonie i pierwsze w tym roku kalendarzowym El Clasico. Ju偶 w 艣rod臋, w spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii, na stadionie w Rijadzie zmierz膮 si臋 ze sob膮 FC Barcelona i Real Madryt.聽

FC Barcelona – Real Madryt zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Przed szans膮 debiutu w nadchodz膮cym El Clasico stanie nowy nabytek “Dumy Katalonii” Ferran Torres. W Barcelonie sporo si臋 ostatnio dzia艂o, ale kibice “Blaugrany” mog膮 podchodzi膰 do najbli偶szego pojedynku z Realem z nieco wi臋kszym optymizmem ni偶 do poprzedniego. Podopieczni Xaviego nie przegrali 偶adnego ostatnich pi臋ciu spotka艅 na krajowym podw贸rku i znacznie poprawili swoj膮 sytuacj臋 w La Liga. Czy znajdzie do prze艂o偶enie na 艣rodowy mecz o Superpuchar Hiszpanii?

Po fantastycznych wynikach osi膮ganych w listopadzie i grudniu Real Madryt spu艣ci艂 nieco z tonu i na prze艂omie roku dwukrotnie stracili punkty. Najpierw przydarzy艂 im si臋 remis z Cadiz, a dwa tygodnie p贸藕niej wyjazdowa pora偶ka z Getafe. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e Real ca艂y czas pozostaje liderem La Liga i nie zanosi si臋, by wkr贸tce kto艣 m贸g艂 ich zdetronizowa膰. Do meczu o Superpuchar Hiszpanii “Los Blancos” podejd膮 wi臋c w roli faworyta.

FC Barcelona – Real Madryt nasze typy

Czy odzyskuj膮ca form臋 “Duma Katalonii” zdo艂a przeciwstawi膰 si臋 Realowi? Wydaje si臋, 偶e mimo wszystko pi艂karze Carlo Ancelottiego powinni wyj艣膰 z tego starcia zwyci臋sko.

FC Barcelona – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana FC Barcelony, kurs: 3.80

remis, kurs: 3.70

wygrana Realu Madryt, kurs: 1.92

FC Barcelona – Real Madryt fakty meczowe

Barcelona nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w na krajowym podw贸rku

Real wygra艂 trzy spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅

Barcelona nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich El Clasico

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Granada – FC Barcelona 1:1

Linares – FC Barcelona 1:2

Mallorca – FC Barcelona 0:1

Sevilla – FC Barcelona 1:1

FC Barcelona – Elche 3:2

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Valencia 4:1

Alcoyano – Real Madryt 1:3

Getafe – Real Madryt 1:0

Athletic Bilbao – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Cadiz 0:0

Inne 艣rodowe spotkania

