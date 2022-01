Manchester City – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (15.01.2022)

W sobot臋 o godzinie 13:30 na Etihad Stadium odb臋dzie si臋 hitowe starcie w angielskiej Premier League, Manchester City podejmie Chelsea. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego spotkania oraz typami na ten mecz!

Manchester City – Chelsea zapowied藕 (sobota, 13:30)

Manchester City w Premier League kroczy od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa. Podopieczni Pepa Guardioli po raz ostatni w lidze stracili punkty pod koniec pa藕dziernika. Tak dobra seria spowodowa艂a, 偶e obro艅cy tytu艂u w ligowej tabeli maj膮 ju偶 10 punkt贸w przewagi nad swoimi sobotnimi przeciwnikami. Na dodatek pi艂karze City rozegrali jeden mecz mniej. Teraz Manchester stanie przed szans膮 aby jeszcze powi臋kszy膰 r贸偶nic臋 pomi臋dzy liderem a wiceliderem.

Chelsea ma za sob膮 udan膮 seri臋 mecz贸w pucharowych. Bez wi臋kszych k艂opot贸w The Blues ograli w FA Cup Chesterfield, z kolei w EFL Cup awansowali do fina艂u kosztem Tottenhamu. Jednak偶e gdy spojrzymy na ostatnie dwie potyczki ligowe, to ekipa Tuchela zdoby艂a w nich raptem dwa oczka. Najpierw Chelsea straci艂a zwyci臋stwo niemal w ostatniej akcji meczu z Brighton, a kilka dni p贸藕niej ona uratowa艂a remis 2:2 przeciwko Liverpoolowi.

Manchester City – Chelsea kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wygrana Manchesteru City, kurs: 1,71

Remis, kurs: 3,90

Wygrana Chelsea, kurs: 4,65

Manchester City – Chelsea nasze typy

Minimalnym faworytem meczu wydaj膮 si臋 podopieczni Pepa Guardioli. Nie powinno by膰 to jednak 艂atwe spotkanie dla obecnych lider贸w tabeli.

Nasze typy Manchester City 1.71 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 gola w meczu 1.78 Zagraj

Manchester City ostatnie mecze

Swindon – Manchester City 1:4

Arsenal – Manchester City 1:2

Brentford – Manchester City 0:1

Manchester City – Leicester 6:3

Newcastle – Manchester City 0:4

Chelsea ostatnie mecze

Tottenham – Chelsea 0:1

Chelsea – Chesterfield 5:1

Chelsea – Tottenham 2:0

Chelsea – Liverpool 2:2

Chelsea – Brighton 1:1

Manchester City – Chelsea fakty meczowe

Manchester City ostatnie ligowe punkty straci艂 30 pa藕dziernika 2021 roku

Manchester City notuje seri臋 11 zwyci臋stw z rz臋du w Premier League

Chelsea w poprzednich trzech meczach ligowych zawsze traci艂a gola

