Nice – Nantes 🇫🇷 Typy, kursy (14.01.2022)

Rywalizacj臋 w dwudziestej pierwszej kolejce Ligue 1 rozpocznie spotkanie wicelidera z dru偶yn膮 ze 艣rodka tabeli. Nicea podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Nantes.聽

Nice – Nantes zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Ekipa z Nicei ca艂y czas plasuje si臋 na drugim miejscu w tabeli Ligue 1. Gospodarze wygrali trzy ostatnie spotkania i mog膮 pochwali膰 si臋 dorobkiem 36 punkt贸w. Nice traci ponadto bardzo ma艂o bramek, gdy偶 do tej pory stracili ich zaledwie siedemna艣cie, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Je艣li w pi膮tek zesp贸艂 z Nicei zwyci臋偶y, to mo偶e by膰 pewien, 偶e kolejny tydzie艅 sp臋dzi w fotelu wicelidera.

Chocia偶 Nantes plasuje si臋 dopiero na dziewi膮tym miejscu w tabeli Ligue 1, to podopieczni Antoina Komboure r贸wnie偶 nie maj膮 si臋 czego wstydzi膰. Go艣cie pozostaj膮 niepokonani od czterech spotka艅 i w ostatnim czasie zaliczyli spory awans w ligowej hierarchii. W tym momencie od wicelidera z Nicei dzieli ich zaledwie siedem punkt贸w, a w przypadku zwyci臋stwa strata ta mo偶e zmniejszy膰 si臋 do zaledwie czterech oczek.

Nice – Nantes nasze typy

Zar贸wno w oczach bukmacher贸w, jak i naszych, faworytem pi膮tkowego starcia wydaje si臋 by膰 dru偶yna z Nicei.

Nice – Nantes kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Nice, kurs: 1.73

remis, kurs: 3.75

wygrana Nantes, kurs: 5.10

Nice – Nantes fakty meczowe

Nicea wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Nantes pozostaje niepokonane od czterech spotka艅

Nice straci艂o w tym sezonie tylko 17 goli, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze

Nice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brest – Nice 0:3

Nice – Lens :1

Cholet – Nice 0:1

Rennes – Nice 1:2

Nice – Strasbourg 0:3

Nantes – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nantes – Monaco 0:0

Nantes – Vitre 2:0

St. Etienne – Nantes 0:1

Sochaux – Nantes 0:0

Nantes – Lens 3:2

