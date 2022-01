Brighton – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.01.2022)

Na papierze mecz Brighton – Chelsea wydaje się być bardzo ciekawy, a biorąc pod uwagę ostatnie problemy mistrzów Europy, to możemy być pewni, że to starcie zapewni kibicom wielu emocji. Bukmacherzy stawiają oczywiście na gości, ale gospodarze zdają sobie sprawę ze spadku formy Chelsea i wbrew pozorom można spodziewać się wyrównanego starcia, które będzie stało na wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Brighton – Chelsea zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze tego starcia grają w tym sezonie na naprawdę solidnym poziomie i na pewno nie można skreślać Brighton w walce o europejskie puchary. Mimo wszystko do końca sezonu pozostało jeszcze wiele meczów i nie jest wykluczone, że w jakimś momencie rozgrywek przyjdzie kryzys formy, ale póki co kibice gospodarzy oraz sami gracze nie mają zamiaru się tym przejmować.

Problemy za to mają ostatnio zawodnicy Chelsea, którzy nie wygrali meczu w lidze od świątecznego starcia z Aston Villą. Mimo wszystko Thomas Tuchel próbuje zachować spokój. Niemiec wierzy, że jego zawodnicy zaczną grać tak jak w drugiej części poprzedniego sezonu. Wygrana z Brighton na pewno pozwoliłaby odetchnąć graczom Chelsea i dać zawodnikom tej drużyny trochę spokoju przed kolejnymi ważnymi spotkaniami.

Brighton – Chelsea nasze typy

Chelsea po ostatnich kilku słabszych występach na pewno będzie chciała pokazać się z dobrej strony w wyjazdowym starciu z Brighton. Szykuje się wyrównane i otwarte spotkanie i można jednak spodziewać się, że mistrzostwie Europy wrócą do domów z trzema punktami.

Nasze typy Chelsea 1.75 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 2.05 Zagraj

Brighton – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Chelsea. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Brighton – Chelsea, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.65. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 5.15.

Brighton – Chelsea fakty meczowe

W ostatnich 5 meczach Chelsea fani oglądali mniej niż 4.5 kartek.

Gospodarze nie przegrali od 5 spotkań.

Gracze Brighton nie zachowali czystego konta od 4 meczów.

Brighton ostatnie pięć spotkań

Brighton – Crystal Palace 1:1

West Brom – Brighton 1:2

Everton – Brighton 2:3

Chelsea – Brighton 1:1

Brighton – Brentford 2:0

Chelsea ostatnie pięć spotkań

Manchester City – Chelsea 1:0

Tottenham – Chelsea 0:1

Chelsea – Chesterfield 5:1

Chelsea – Tottenham 2:0

Chelsea – Liverpool 2:2

