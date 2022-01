Fulham – Birmingham City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.01.2022)

Liderujące Championship Fulham zmierzy się w najbliższą środę z Birmingham. Ekipa gości znajduje się ostatnio w tragicznej dyspozycji, czy uda się jej nawiązać rywalizację z drużyną ze stolicy?

Fulham – Bimingham City zapowiedź (środa, 20:45)

W przypadku Fulham jeszcze do niedawna można było mówić o pewnego rodzaju zadyszce, która męczyła zespół przez blisko miesiąc. Gospodarze w okresie od końca listopada do Świąt Bożego Narodzenia zanotowali cztery remisy oraz jedną porażkę. Nowy rok Londyńczycy zaczęli jednak od zwycięstwa w dogrywce w ramach FA Cup nad Bristol (1:0). Potem było już tylko lepiej. Fulham pokonało 11.01 Reading wynikiem 7:0 by następnie cztery dni później ograć ponownie Bristol City. Tym razem jednak w stosunku 6:2! Ekipa ze stolicy ma w tym momencie dwa punkty przewagi nad drugim Bournemouth, które rozegrało dotychczas o jeden mecz więcej.

Niestety w obozie Birmingham cały czas wszechobecne jest poczucie kryzysu. Goście nie wygrali łącznie od sześciu spotkań, w międzyczasie notując cztery porażki oraz dwa remisy. Zespół ponadto odpadł z FA Cup, w którym to musiał uznać wyższość Plymouth. Birmingham ma w tym momencie dwadzieścia osiem punktów na koncie, przewaga drużyny nad strefą spadkową jest solidna, bo wynosi aż dziewięć punktów.

Fulham – Birmingham City nasze typy

Patrząc na formę obu ekip, z czystym sumieniem stawiamy w tym spotkaniu na gospodarzy z handicapem oraz over 2.5 gole. Fulham nie powinno mieć większych problemów ze zdobyciem kolejnych trzech punktów.

Fulham – Birmingham City |typ: handicap (-1) Fulham @1.77 LV Bet

Fulham – Birmingham City |typ: over 2.5 gole @1.60 LV Bet

Fulham – Birmingham City kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Fulham: 1.20

remis: 5.60

zwycięstwo Birmingham: 11.00

Fulham – Birmingham City fakty meczowe

Birmingham nie wygrało od sześciu spotkań.

Fulham strzeliło w dwóch ostatnich meczach aż trzynaście bramek.

Fulham zajmuje pierwsze miejsce w lidze.

Fulham pięć ostatnich spotkań

Fulham – Bristol City 6:2

Reading – Fulham 0:7

Bristol City – Fulham 0:1

Fulham – Sheffield United 0:1

Luton – Fulham 1:1

Birmingham City pięć ostatnich spotkań

Preston North End – Birmingham City 1:1

Birmingham City – Plymouth 0:1

Birmingham City – QPR 1:2

Blackburn – Birmingham City 4:0

Birmingham City – Cardiff City 2:2

