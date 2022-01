Elche – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (20.01.2022)

W tym tygodniu swoje mecze 1/8 fina艂u Pucharu Kr贸la graj膮 uczestnicy Superpucharu Hiszpanii. W艣r贸d nich zwyci臋zca – Real Madryt. Kr贸lewskich czeka wyjazd do Elx, na mecz z ekip膮 Elche. Faworytem go艣cie, ale lekko mie膰 nie b臋d膮.

Elche – Real Madryt zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Spotkanie, w kt贸rym ka偶dy inny wynik ni偶 wygrana go艣ci b臋dzie oczywist膮 sensacj膮. Real Madryt to 艣wie偶o upieczony zdobywca Superpucharu. Tutaj kolejna okazja na drog臋 w kierunku trofe贸w. W tej rundzie ju偶 odpadnie trzech innych kontrkandydat贸w do walki o trofeum. Ju偶 zrobi艂a to Sevilla, dzisiaj kto艣 z dw贸jki Real Sociedad-Atletico, a po meczu Realu tak偶e kto艣 z dw贸jki Athletic-Barcelona. Kr贸tko m贸wi膮c droga mo偶e zosta膰 wzgl臋dnie oczyszczona z najtrudniejszych przeciwnik贸w w teorii. Carlo Ancelotti przed czwartkowym meczem zrobi kilka zmian w sk艂adzie, kilku zawodnik贸w zostanie w Madrycie, inni pozostan膮 na 艂awce.

Elche rozpocz臋艂o rok od remisu z Granad膮, a teraz zacz臋艂o wygrywa膰. Ogranie Almerii w pucharze to jedno, ale wygrane nad Espanyolem na wyje藕dzie(!) i Villarrealem to ju偶 spore skalpy. Udany pocz膮tek roku mo偶na przed艂u偶y膰, tyle 偶e 艂atwo nie b臋dzie. Dlaczego? W tym tygodniu dwa spotkania z Realem Madryt. Pierwsze pucharze, drugie ligowe. Potem Alaves i znowu wyjazd na mecz z Sevill膮. Ostatnie wyniki pozwoli艂y jednak na wzgl臋dy spok贸j w szeregach Ilicitanos.

Elche – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Elche wygra, kurs: 6,00

Real wygra, kurs: 1,50

Remis, kurs: 4,30

Elche – Real Madryt nasze typy

Faworytem b臋d膮 oczywi艣cie go艣cie. Mamy jednak wra偶enie, 偶e co艣 po stronie Ilicitanos wpadnie, wi臋c stawiamy tak偶e na ich gola.

Elche – Real Madryt fakty meczowe

Mecz 1/8 fina艂u Pucharu Kr贸la. Elche do tej pory wyeliminowa艂o: Leioe, Unionistas i Almerie. Real z kolei gra艂 tylko z Alcoyano

W lidze Kr贸lewscy s膮 liderem, za艣 Elche zajmuje dopiero 15. miejsce

Podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali cztery ostatnie spotkania

Gospodarze te偶 s膮 w dobrej formie – 3 kolejne wygrane, w tym zwyci臋stwa ligowe nad Espanyolem i Villarrealem

Oba zespo艂y zmierzy艂y si臋 ju偶 na tym obiekcie w tym sezonie. W贸wczas Real wygra艂 2:1

Inne mecze czwartkowe

