Everton – Aston Villa. Typy, kursy (22.01.2022)

Mecz drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Nieco wyżej są goście z Birmingham, jednak to ich czeka wyjazd do Liverpoolu. Faworyta tego meczu znaleźć będzie zatem niezwykle trudno.

Everton – Aston Villa zapowiedź (sobota, 13:30)

U gospodarzy tego meczu zmiana. Rafa Benitez przestał być trenerem The Toffees i chyba wszyscy kibice w niebieskiej części Liverpoolu odetchnęli z ulgą. Zespół ani nie punktował dobrze, ani nie dało się go oglądać na boisku. Jednym słowem Hiszpan zawalił wszystko po całości. Połowa sezonu, a Everton zamiast być w górnej części tabeli, jest dopiero na 16. miejscu i zdecydowanie bliżej mu do spadku do Championship, aniżeli europejskich pucharów.

The Villans przypuszczają ofensywę transferową. Przyszedł Coutinho, coraz głośniej mówi się o transferze Luisa Suareza latem. To mogą być hity, które wyniosą zespół na wyższy poziom. Póki co jednak trzeba zcząć wygrywać. Ostatnie cztery mecze to jeden remis – z Manchesterem United – i trzy porażki. Czas wrócić do formy z końcówki roku, gdy wygrywali sporo meczów. Fakt faktem, że teraz mieli za sobą trudny terminarz – dwa razy United, raz Chelsea. Przed nimi jednak kilka spotkań, gdy będą omijać czołówkę. To dobra informacja dla Stevena Gerrarda i spółki.

Everton – Aston Villa kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Everton wygra, kurs: 2,70

Aston Villa wygra, kurs: 2,70

Remis, kurs: 3,30

Everton – Aston Villa nasze typy

Szykuje się wyrównany mecz. Widzimy więc gole po obu stronach oraz remis do przerwy.

Nasze typy Obie strzelą 1,80 Zagraj

Zagraj Remis do przerwy 2,15 Zagraj

Everton – Aston Villa fakty meczowe

Spotkanie 16. z 13. drużyną w tabeli Premier League. Gospodarze mają na swoim koncie 19pkt, goście o cztery więcej

Aston Villa nie wygrała czterech ostatnich meczów

Everton w lidze nie wygrał czterech kolejnych gier

Pierwszy mecz tych ekip w tym sezonie zakończył się wygraną The Villans 3:0

