Genoa – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (22.01.2022)

Pierwszy mecz tej kolejki i spotkanie na dole. Genoa gra fatalnie, a apogeum ich formy by艂o w poniedzia艂ek, gdy polegli 0:6 we Florencji. Udinese zagra pierwszy mecz w tym roku ze s艂abszym – od siebie – rywalem, wi臋c czas na pierwsze punkty. Najlepiej trzy!

Genoa – Udinese zapowied藕 (sobota, 15:00)

Udine mia艂o sporego pecha, je艣li chodzi o terminarz. W 2022 roku dostali na pocz膮tek Atalant臋, Juventus i Lazio. Trzy pora偶ki by艂y do przewidzenia. Minusem jedynie postawa w meczu z Atalant膮, gdy dostali a偶 2:6. Tyle 偶e tam wielu zawodnik贸w zabrak艂o przez zaka偶enie koronawirusem. We wtorek d艂ugo walczyli z Lazio o 1/4 fina艂u Coppa Italia. W 90. minutach by艂o 0:0, ostatecznie odpadli po golu w dogrywce. Teraz jednak czas zacz膮膰 zbiera膰 punkty, tym bardziej, 偶e czekaj膮 ich trzy 艣rednio trudne mecze.

Genoa to jeden wielki dramat. W艂adze klubu zwolni艂y Andrija Szewczenk臋, ale kilka dni p贸藕niej okaza艂o si臋, 偶e to nie on by艂 k艂opotem. Dla wi臋kszo艣ci to 偶adne zaskoczenie, ale 0:6 z Fiorentin膮 musia艂o bole膰. To by艂 ju偶 19. mecz w lidze, kt贸rego nie wygrali. Notabene w tym sezonie pokonali tylko Cagliari na wyje藕dzie i tyle z ich “sukces贸w”. Fatalna forma przek艂ada si臋 na przedostatni膮 pozycj臋 w tabeli i ju偶 sze艣膰 punkt贸w straty do Venezii, kt贸ra otwiera grono bezpiecznych dru偶yn. Na dzisiaj s膮 zdecydowanym faworytem do spadku!

Genoa – Udinese kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Genoa wygra, kurs: 3,55

Udinese wygra, kurs: 2,20

Remis, kurs: 3,40

Genoa – Udinese nasze typy

Mecz dw贸ch dru偶yn z do艂u tabeli. Faworytem go艣cie, ale co艣 czujemy, 偶e postrzelaj膮 jedni i drudzy w tym spotkaniu.

Nasze typy Udinese powy偶ej 1,5 2,25 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Genoa – Udinese fakty meczowe

Spotkanie 19. z 14. dru偶yn膮 Serie A. Gospodarze maj膮 12pkt, go艣cie prawie dwa razy wi臋cej聽 – 23

Genoa jest w fatalnej formie. W tym sezonie wygrali tylko raz – w 3. kolejce. Od tamtej pory zanotowali 19. kolejnych mecz贸w bez zwyci臋stwa

Udinese wygra艂o trzy ostatnie mecze 2021 roku, ale nowy rozpocz臋艂o gorzej. Do tej pory mieli trudny kalendarz, co prze艂o偶y艂o si臋 na trzy pora偶ki – 2:6 z Atalant膮, 0:2 z Juve i 0:1 z Lazio

Na Dacia Arena pad艂 bezbramkowy remis w pierwszym meczu tych ekip tego sezonu

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Everton – Aston Villa (sobota, 13:30)