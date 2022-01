Southampton – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Typy, kursy (22.01.2022)

Liderujący stawce Manchester City zmierzy się w sobotę z Southampton. Ekipa Pepa Guardioli jest obecnie zdecydowanie najgorętszą drużyną ligi. Czy uda się jej zanotować kolejną wygraną?

Southampton – Manchester City zapowiedź (sobota, 18:30)

Obecny sezon to dla piłkarzy Southamtpon jedna wielka sinusoida. Pięć zwycięstw, aż dziewięć remisów oraz siedem porażek to wyniki, które na pewno zadowalają fanów Świętych. O niestabilnej formie gospodarzy świadczy również fakt, iż w bieżących rozgrywkach ligowych udało im się tylko raz zanotować dwie kolejne wygrane. W poprzednim spotkaniu z Manchesterem City zawodnicy Southampton stanęli na wysokości zadania i wywalczyli remis (0:0).

Co tu dużo mówić, drużyna Pepa Guardioli to absolutna maszyna. Cityznes notują obecnie serię ośmiu kolejnych zwycięstw, podczas której aż pięciokrotnie zanotowali czyste konto. Goście mają w tym momencie jedenaście punktów przewagi nad drugim Liverpoolem. W tym momencie naprawdę ciężko przypuszczać by ktoś byłby w stanie odebrać im mistrzostwo.

Southampton – Manchester City nasze typy

Faworyt tego starcie może być tylko jeden i jest nim oczywiście drużyna z Manchesteru. Stawiamy w tej rywalizacji na over 2.5 gole oraz na to, że goście wygrają zarówno pierwszą połowę, jak i całe spotkanie.

Southampton – Manchester City |typ: over 2.5 gole @1.50 Superbet

Southampton – Manchester City |typ: 1. Połowa/mecz – Manchester City @1.80 Superbet

Nasze typy over 2.5 gole 1.50 Zagraj!

Zagraj! 1 połowa/mecz - Man City 1.80 Zagraj!

Southamoton – Manchester City kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Southampton: 10.00

remis: 5.80

zwycięstwo Manchesteru City: 1.30

Southampton – Manchester City fakty meczowe

Manchester wygrał osiem poprzednich spotkań.

Southampton stracił do tej pory trzydzieści trzy bramki.

City ma najlepszą defensywę w lidze.

Southampton pięć ostatnich spotkań

Wolves – Southampton 3:1

Southampton – Brentford 4:1

Swansea – Southampton 2:3

Southampton – Tottenham 1:1

West Ham – Southampton 2:3

Manchester City pięć ostatnich spotkań

Manchester City – Chelsea 1:0

Swindon – Manchester City 1:4

Arsenal – Manchester City 1:2

Brentford – Manchester City 0:1

Manchester City – Leicester 6:3

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze