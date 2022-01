Sevilla – Celta Vigo 🇪🇸 Typy, kursy (22.01.2022)

Ambitnie starająca się utrzymać kontakt z liderem ligi Sevilla podejmie w sobotę Celtę Vigo. Ekipa z Galicji gra ostatnio naprawdę nieźle, czy uda się jej postawić drużynie z Andaluzji?

Sevilla – Celta Vigo zapowiedź (sobota, 18:30)

Sevilla to bez wątpienia jedna z najsolidniejszych i zarazem najlepszych drużyn całej La Ligi. Podopieczni Julena Lopetegui jak cień stale podążają za przewodzącym stawce Realem Madryt. Zaledwie czteropunktowa różnica, która dzieli obie ekipy sprawia, że zespół z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan należy postrzegać jako prawdziwego kandydata do tytułu. Sevilla jednak do starcia z Celtą przystąpi nieco osłabiona. W sobotę nie zobaczymy m.in. Bonou, En Nesyriego, Navasa czy Suso.

Celta nie należy z kolei do najbardziej regularnych drużyn ligi. Obecnie zespół z północy Hiszpanii prezentuje się jednak co najmniej przyzwoicie, o czym świadczą przede wszystkim trzy wygrane w pięciu poprzednich kolejkach. Zespół z Vigo walczył w zeszłym sezonie do samego końca o europuchary. W obecnych rozgrywkach będzie o to jednak ciężko, bowiem jego strata do top 6 wynosi sześć oczek.

Sevilla – Celta Vigo nasze typy

Mimo absencji kilku ważnych zawodników skłaniamy się do postawienia na zwycięstwo Sevilli. Wydaje nam się jednak, że Celta łatwo się nie podda, dlatego też naszym drugim typem będzie BTTS.

Sevilla – Celta Vigo kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Sevilli: 1.77

remis: 3.60

zwycięstwo Celty: 5.05

Sevilla – Celta Vigo fakty meczowe

Sevilla traci tylko cztery punkty do Realu.

Celta wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań.

Sevilla nie przegrała w lidze od ośmiu meczów.

Sevilla pięć ostatnich spotkań

Valencia – Sevilla 1:1

Betis – Sevilla 2:1

Sevilla – Getafe 1:0

Zaragoza – Sevilla 0:2

Cadiz – Sevilla 0:1

Celta Vigo pięć ostatnich spotkań

Celta Vigo – Osasuna 2:0

Real Sociedad – Celta Vigo 1:0

Baleares – Celta Vigo 2:1

Real Betis – Celta Vigo 0:2

Celta Vigo – Espanyol 3:1

