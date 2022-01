Inter Mediolan – Venezia 🇮🇹 Typy, kursy (22.01.2022)

Po starcie punktów w poprzedniej kolejce piłkarze Interu będą w sobotę starali się rozpocząć od nowa kolejną serię zwycięstw. Tym razem ich rywalem będzie walcząca o ligowy byt Venezia.

Inter Mediolan – Venezia zapowiedź (sobota, 18:00)

Piłkarze Inter Mediolan zostali w końcu zatrzymani. Po ośmiu kolejnych zwycięstwach w lidze zespół zmuszony był w ostatniej kolejce do podziału punktów w konfrontacji z Atalantą (0:0). W międzyczasie ekipie z Lombardii udało się zdobyć Superpuchar Włoch oraz awansować do następnej rundy Coppa Italia. Jak zatem widać Inter znajduje się nie tylko na dobrej drodze by obronić mistrzostwo, ale także powiększyć jeszcze klubową gablotę.

Venezia natomiast igra z losem. Goście mają w tym momencie tylko dwa punkty nad strefą spadkową, a ich forma jest mówiąc delikatnie daleko od optymalne. W dziesięciu poprzednich spotkaniach zawodnicy beniaminka zanotowali aż sześć porażek, trzy remisy oraz tylko jedną wygraną. Zespół zdobył do tej pory tylko dziewiętnaście bramek, co stanowi drugi najgorszy wynik w lidze.

Inter Mediolan – Venezia nasze typy

Nie wydaje nam się by gospodarze mieli mieć jakiekolwiek problemy z odniesieniem kolejnej wygranej. Z tego też powodu stawiamy w tym meczu na Inter z handicapem.

Inter Mediolan – Venezia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się nastęująco:

wygrana Interu: 1.10

remis: 9.80

zwycięstwo Venezii: 24.00

Inter Mediolan – Venezia fakty meczowe

Inter nie przegrał w lidze od połowy października.

Venezia ma drugą najgorszą defensywę w lidze.

Venezię dzielą zaledwie dwa punkty od strefy spadkowej.

Inter Mediolan pięć ostatnich spotkań

Inter Mediolan – Empoli 3:2

Atalanta – Inter Mediolan 0:0

Inter Mediolan – Juventus 2:1

Inter Mediolan – Lazio 2:1

Inter Mediolan – Torino 1:0

Venezia pięć ostatnich spotkań

Venezia – Empoli 1:1

Atalanta – Venezia 2:0

Venezia – AC Milan 0:3

Venezia – Lazio 1:3

Sampdoria – Venezia 1:1

