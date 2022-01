Crystal Palace – Liverpool Typy, kursy (23.01.2022)

Jeszcze niedawno Liverpool walczył wyrównany bój z Manchesterm City o fotel lidera. Obecnie jednak strata ekipy Kloppa do The Cityzens jest naprawdę spora. Niedzielnym rywalem The Reds będzie natomiast Crystal Palace, który nie prezentuje ostatnio wybornej formy.

Crystal Palace – Liverpool zapowiedź (niedziela, 15:00)

Crystal Palace prezentuje poziom typowego zespołu środka tabeli. Po 21 kolejkach Orły mają na swoim koncie 24 punkty oraz zajmują 12. miejsce w tabeli. Dyspozycja gospodarzy daleka jest od idealnych, Palace w ostatnich pięciu kolejkach zanotowało tylko jedną wygraną. Przewaga gospodarzy nad strefą spadkową jest jednak solidna, bo wynosi aż dziewięć punktów.

Liverpool ze względu na masowe zarażenia koronawirusem oraz absencje kluczowych piłkarzy związane z wyjazdem na PNA przeżywał w tym miesiącu trudne chwile. Wygrana w ostatniej kolejce nad Brentford (3:0) pozwoliła The Reds na przerwanie serii trzech ligowych spotkań bez wygranej. Obecnie strata LFC do City wynosi aż 11 punktów. Drużynie gości będzie naprawdę ciężko odrobić tak dużą różnicę, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ekipa z Manchesteru nie zwalnia tempa.

Crystal Palace – Liverpool nasze typy

Wydaje nam się, że mimo problemów kadrowych LFC będzie w stanie zanotować dzisiaj wygraną. Forma obu drużyn skłania nas ponadto do postawienia na BTTS.

Crystal Palace – Liverpool |typ: Liverpol @1.62 Totalbet

Crystal Palace – Liverpool |typ: BTTS @1.80 Totalbet

Crystal Palace – Liverpool kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Palace: 5.20

remis: 4.20

zwycięstwo Liverpoolu: 1.62

Crystal Palace – Liverpool fakty meczowe

Liverpool przerwał w ostatniej kolejce serię trzech meczów bez wygranej w lidze.

Palace wygrało w pięciu poprzednich kolejkach tylko jeden mecz.

Liverpool traci już 11 punktów względem City.

Crystal Palace pięć ostatnich spotkań

Brighton – Crystal Palace 1:1

Milwall – Crystal Palace 1:2

Crystal Palace – West Ham 2:3

Crystal Palace – Norwich 3:0

Tottenham – Crystal Palace 3:0

Liverpool pięć ostatnich spotkań

Arsenal – Liverpool 0:2

Liverpool – Brentford 3:0

Liverpool – Arsenal 0:0

Liverpool – Shrewsbury 4:1

Chelsea – Liverpool 2:2

