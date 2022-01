Wimbledon – Ipswich 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.01.2022)

Znajdujące się w niezłej formie Ipswich zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Wimbledonem. Gospodarze grają ostatnio fatalnie, brak poprawy wyników może sprawić, że ich sytuacja w tabeli stanie się naprawdę gorąca.

Wimbledon – Ipswich zapowiedź (wtorek, 20:45)

Piłkarze Wimbledonu grają w minionych tygodniach zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ostatnie siedem spotkań to dla gospodarzy aż cztery remisy oraz trzy porażki. Swoje ostatnie zwycięstwo zespół zanotował 7 grudnia 2021 roku, kiedy to ogrywał Accrington wynikiem 2:0. Wimbledon znajduje się w tym momencie na 19. Miejscu w stawce, a jego przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie jeden punkt.

Ipswich wiedzie z kolei spokojny byt ligowego średniaka. Po dwudziestu siedmiu rozegranych spotkaniach goście mają na swoim koncie trzydzieści osiem punktów, co z kolei gwarantuje im 9. miejsce w ligowej tabeli. Ipswich w pięciu poprzednich kolejkach zaliczyło trzy wygrane, remis oraz porażkę. Strata gości do miejsc gwarantujących baraże jest spora, bowiem wynosi osiem punktów.

Wimbledon – Ipswich nasze typy

Bardzo słaba forma gospodarzy skłania nas do postawienia na zwycięstwo gości. Ponadto typujemy, że w całym meczu padną co najwyżej dwie bramki. Wimbledon mimo słabej gry jest drużyną, która nie traci ostatnio wielu bramek, podczas gdy Ipswich daleko jest do najbardziej bramkostrzelnych drużyn ligi.

Wimbledon – Ipswich |typ: Ipswich @2.30 Superbet

Wimbledon – Ipswich |typ: under 2.5 gole @1.85 Superbet

Wimbledon – Ipswich kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Wimbledonu: 3.00

remis: 3.40

zwycięstwo Ipswich: 2.30

Wimbledon – Ipswich fakty meczowe

Ipswich wygrało trzy z pięciu poprzednich spotkań w lidze.

Wimbledon nie wygrał od siedmiu spotkań.

Wimbledon ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Wimbledon pięć ostatnich spotkań

Burton – Wimbledon 1:1

Wimbledon – Portsmouth 0:0

Wimbledon – Morecambe 0:0

MK Dons – Wimbledon 1:0

Boreham Wood – Wimbledon 2:0

Ipswich pięć ostatnich spotkań

Ipswich – Accrington 2:1

Bolton – Ipswich 2:0

Gillingham FC – Ipswich 0:4

Ipswich – Wycombe 1:0

Ipswich – Sunderland 1:1

