🇦🇺 Australia – Wietnam 🇻🇳 Typy, kursy (27.01.2022)

Bardzo wa偶ny mecz dla uk艂adu tabeli grupy B. Australia nadal walczy z Japoni膮 o bezpo艣redni awans na mundial. Domowe spotkanie z Wietnamem musz膮 wi臋c wygra膰. B臋d膮 zdecydowany faworytem.

Australia – Wietnam zapowied藕 (czwartek, 10:10)

Gospodarze maj膮 na swoim koncie 11pkt. To nie jest dorobek, z kt贸rego powinni by膰 zadowoleni. Tym bardziej patrz膮c na trzy ostatnie mecze. Zacz臋li od trzech wygranych, ale rok zako艅czyli dwoma remisami i pora偶k膮. O ile strata punkt贸w z Japoni膮 i Arabi膮 – liderami grupy – wstydu nie przynosi, o tyle remis w Chinach musia艂 by膰 bolesny. Teraz przed nimi Wietnam i Oman, wi臋c musz膮 wygra膰 dwa najbli偶sze spotkania, by w marcu zagra膰 z g艂贸wnymi rywalami o przepustk臋 do mundialu. Trzecie miejsce b臋dzie oznacza膰 bara偶.

Wietnam bez punktu jeszcze. Komplet sze艣ciu pora偶ek i co ciekawe nie strzelili jeszcze gola u siebie. Na wyjazdach trafiali w ka偶dym ze spotka艅. Raz w Arabii Saudyjskiej i Omanie oraz dwukrotne z Chi艅czykami. To jednak niewiele si臋 zda艂o, skoro ani razu nie uda艂o si臋 zapunktowa膰. Na dzisiaj wydaje si臋, 偶e awans do ostatniej fazy eliminacji to maksimum na co ich sta膰.

Australia – Wietnam kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Australia wygra, kurs: 1,15

Wietnam wygra, kurs: 16,50

Remis, kurs: 7,00

Australia – Wietnam nasze typy

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto tutaj powinien zgarn膮膰 komplet punkt贸w i zbli偶y膰 si臋 do lider贸w grupy B w strefie azjatyckich eliminacji.

Nasze typy Australia wygra do 0 1,65

Australia wygra obie po艂owy 2,13

Australia – Wietnam fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z ostatni膮 ekip膮 grupy B eliminacji. Gospodarze maj膮 11pkt i punkt straty do wicelidera. Go艣cie jeszcze punkt贸w nie zdobyli

Wietnam strzeli艂 w eliminacjach tylko 4 gole i wszystkie na wyje藕dzie

Australia w domowych spotkaniach zdoby艂a 7pkt

Pierwszy mecz tych ekip sko艅czy艂 si臋 wygran膮 Australii 1:0