🇭🇳 Honduras – Kanada 🇨🇦 Typy, kursy (28.01.2022)

Mecz ostatniej z pierwszą drużyną w strefie CONCACAF. W teorii faworyt jest znany, w ale w praktyce łatwo Kanadyjczykom nie będzie. Zwłaszcza, że zabraknie jednej z ich największych gwiazd – Alphonso Daviesa. To duża szansa dla gospodarzy.

Honduras – Kanada zapowiedź (piątek, 02:05)

Kanada to nieoczekiwany lider strefy. Po ośmiu kolejkach są przed USA i Meksykiem, czyli dwoma hegemonami w CONCACAF. Jednak patrząc na skład Kanady, to trzeba jednak uważać ich za coraz mocniejszą ekipę. Wydaje się, że z upływem czasu powinni zyskiwać na sile i w niedalekiej przyszłości regularnie pojawiać się na mundialach oraz stanowić zagrożenie dla najlepszych ze swojego regionu.

Honduras raczej już stracił szansę na awans do mundialu. Niby jeszcze sześć meczów do końca, ale strata 11 punktów do czwartej Panamy jest już nie do uratowania. Teraz to już bardziej gra o honor, chociaż dopóki jest szansa na awans, zapewne nadal będzie gra na maksa o trzy punkty w każdym meczu.

Honduras – Kanada nasze typy

Faworytem goście, ale będą osłabieni brakiem Daviesa. Łatwo mieć nie będą, dlatego stawiamy na remis do przerwy i bramki po obu stronach. Te typy nie wykluczają ostatecznego triumfu Kanady.

Honduras – Kanada fakty meczowe

Spotkanie ostatniej drużyny z liderem eliminacji w strefie CONCACAF

Gospodarze mają tylko 3pkt na swoim koncie, zaś goście 16

Honduras w tych eliminacjach ma bilans 0-3-5

Kanada niemal identycznie odwrotny: 4-4-0

W pierwszym meczu tych ekip padł nieoczekiwanie remis 1:1

