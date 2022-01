🇯🇵 Japonia – Chiny 🇨🇳 Typy, kursy (27.01.2022)

W ramach 7. kolejki kwalifikacyjnej do mistrzostw 艣wiata, Japonia zagra na Saitama Stadium z Chinami. Jest to starcie wicelidera grupy B z pi膮t膮 ekip膮.

Japonia – Chiny zapowied藕 (czwartek, 11:00)

Japonia d膮偶y w stron臋 awansu do mistrzostw 艣wiata. Nie jest to jeszcze rozstrzygni臋ta kwestia, gdy偶 b臋d膮ca na trzecim miejscu Australia zgromadzi艂a o jedno oczko mniej. Japonia z kolei ma na swoim koncie dwana艣cie punkt贸w zdobytych w sze艣ciu meczach. Przypadaj膮 na to cztery zwyci臋stwa i dwie pora偶ki.

Niewielkie szanse na udzia艂 w mistrzostwach 艣wiata maj膮 Chiny, kt贸re zajmuj膮 obecnie pi膮te miejsce w grupie ze strat膮 a偶 sze艣ciu punkt贸w do Australii. Trudno wyobrazi膰 sobie, by ta r贸偶nica zosta艂a zniwelowana. W szczeg贸lno艣ci, 偶e Chiny zdoby艂y raptem pi臋膰 punkt贸w w sze艣ciu meczach, wygrywaj膮c jedynie z najs艂abszym Wietnamem.

Japonia – Chiny nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Japonia zgarnie trzy punkty i przybli偶y si臋 do awansu.

Nasze typy Japonia wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.66 Zagraj!

Zagraj! Japonia wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 1.73 Zagraj!

Japonia – Chiny kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Japonia wygra, kurs: 1.24

Remis, kurs: 5.70

Chiny wygraj膮, kurs: 13.00

Japonia – Chiny fakty meczowe

聽Japonia wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Chiny wygra艂y jedno z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Japonia zachowywa艂a czyste konto

Japonia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Oman – Japonia 0:1

Wietnam – Japonia 0:1

Japonia – Australia 2:1

Arabia Saudyjska – Japonia 1:0

Chiny – Japonia 0:1

Chiny pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chiny – Australia 1:1

Chiny – Oman 1:1

Arabia Saudyjska – Chiny 3:2

Chiny – Wietnam 3:2

Chiny – Japonia 0:1

