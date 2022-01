West Brom – Preston 🇬🇧 Typy, kursy (26.01.2022)

Angielskie kluby kontynuuj膮 nadrabianie zaleg艂o艣ci, b臋d膮ce skutkiem prze艂o偶enia wielu spotka艅 Premier League i Championship. Na zapleczu angielskiej ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 w 艣rod臋 West Brom i Preston.聽

West Brom – Preston zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Po rozegraniu dwudziestu siedmiu spotka艅 West Brom nadal pozostaje jednym z powa偶nych kandydat贸w do awansu do Premier League. Gospodarze s膮 jednak ostatnio dalecy od dobrej formy, bowiem wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅. Po drodze przytrafi艂y im si臋 ponadto pora偶ki z Derby i QPR, kt贸re jest g艂贸wnym rywalem West Bromu w walce o powr贸t do angielskiej ekstraklasy.

Sytuacja Preston w ligowej tabeli jest nieco mniej komfortowa ni偶 ta, w kt贸rej znajduj膮 si臋 pi艂karze West Bromu. Go艣cie zajmuj膮 dopiero pi臋tnaste miejsce w tabeli i o ile nie s膮 powa偶nie zagro偶eni spadkiem, to perspektywa walki o awans r贸wnie偶 znacznie si臋 oddali艂a. Co wi臋cej Presto r贸wnie偶 nie imponuje form膮, gdy偶 od trzech spotka艅 pozostaje bez zwyci臋stwa.

West Brom – Preston nasze typy

Zdecydowanym faworytem 艣rodowego pojedynku s膮 gospodarze i wydaje si臋, 偶e nie powinni mie膰 problemu ze zgarni臋ciem kompletu punkt贸w.

Nasze typy West Brom 1.60 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.72 Zagraj

West Brom – Preston kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana West Bromu, kurs: 1.60

remis, kurs: 3.90

wygrana Preston, kurs: 5.85

West Brom – Preston fakty meczowe

West Brom wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Preston ma na koncie seri臋 trzech kolejnych mecz贸w bez zwyci臋stwa

Gospodarze zdobyli w tym sezonie zaledwie 34 gole

West Brom – pi臋膰 ostatnich spotka艅

West Brom – Peterborough 3:0

QPR – West Brom 1:0

West Brom – Brighton 1:1

West Brom – Cardiff 1:1

Derby – West Brom 1:0

Preston – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Swansea – Preston 1:0

Preston – Sheffield Utd 2:2

Preston – Birmingham 1:1

Cardiff – Preston 1:1

Stoke – Preston 1:2

Inne 艣rodowe mecze

