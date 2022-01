RC Lens – AS Monaco 🇫🇷 Typy, kursy (30.01.2022)

膯wier膰fina艂owe spotkanie RC Lens z AS Monaco zapowiada si臋 bardzo ciekawie. Obie dru偶yny graj膮 w tym sezonie na podobnym poziomie i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia, kt贸re powinno dostarczy膰 kibicom wielu emocji. Bukmacherzy minimalnie wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 go艣ciom, ale mo偶na oczekiwa膰 walki ze strony gospodarzy, kt贸rzy te偶 chc膮 awansowa膰 do p贸艂fina艂u Pucharu Francji. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

RC Lens – AS Monaco zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze po 艣wietnym pocz膮tku sezonu w ostatnim czasie zacz臋li gra膰 na troch臋 s艂abszym poziomie, ale mimo wszystko kibice Lens nie mog膮 narzeka膰 na gr臋 swoich ulubie艅c贸w. O p贸艂fina艂 Pucharu Francji 艂atwo nie b臋dzie, ale gospodarze maj膮 przewag臋 w艂asnego boiska i na pewno b臋d膮 chcieli wygra膰 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮.

Go艣cie za to graj膮 poni偶ej oczekiwa艅 swoich kibic贸w, ale dla Monaco ten sezon jest jeszcze do uratowania chocia偶by przez Puchar Francji. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶na spodziewa膰 si臋 po graczach tej dru偶yny walki do samego ko艅ca tego meczu, bo kibice maj膮 nadziej臋, 偶e ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie si臋gn膮膰 po ten puchar.

RC Lens – AS Monaco nasze typy

Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie, kt贸re mo偶e zako艅czy膰 si臋 remisem. Obie ekipy dysponuj膮 podobnym potencja艂em kadrowym i 偶adna z tych dru偶yn na pewno nie podejdzie do tego spotkania bez ch臋ci wygranej, bo nagrod膮 b臋dzie p贸艂fina艂 Pucharu Francji.

RC Lens – AS Monaco kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest AS Monaco. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.45. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu RC Lens – AS Monaco, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.80.

RC Lens – AS Monaco fakty meczowe

Na ostatnich 6 mecz贸w gospodarzy w a偶 5 fani ogl膮dali mniej ni偶 4.5 kartek.

Na ostatnich 5 spotka艅 go艣ci w a偶 4 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Zawodnicy RC Lens nie przegrali 偶adnego ze swoich trzech ostatnich spotka艅 przeciwko AS Monaco.

RC Lens ostatnie pi臋膰 spotka艅

RC Lens – Marsylia 0:2

Saint Etienne – RC Lens 1:2

RC Lens – Rennes 1:0

RC Lens – Lille 2:2

Nice – RC Lens 2:1

AS Monaco ostatnie pi臋膰 spotka艅

Montpellier – AS Monaco 3:2

AS Monaco – Clermont 4:0

Nantes – AS Monaco 0:0

Quevilly Rouen – AS Monaco 1:2

AS Monaco – Rennes 2:1

