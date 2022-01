Braga – Moreirense 🇵🇹 Typy, kursy (30.01.2022)

Weekendowe mecze w lidze portugalskiej maj膮 wyra藕nych faworyt贸w. Nie inaczej b臋dzie w tym przypadku. Czwarta Braga podejmuje przedostatnie Moreirense. Wynik meczu raczej przes膮dzony i trudno spodziewa膰 si臋 niespodzianki w niedzielny wiecz贸r.

Braga – Moreirense zapowied藕 (niedziela, 19:00)

Sporting Braga to mo偶na wiedzie膰 czwarta wielka dru偶yna w Portugalii. Oczywi艣cie nadal w cieniu wielkiej tr贸jki, lecz znacznie mocniejsza od pozosta艂ych dru偶yn. Dziewi臋膰 punkt贸w do podium i pi臋膰 nad pi膮tym zespo艂em, to chyba najlepsze potwierdzenie powy偶szych s艂贸w. W ostatnich tygodniach jednak ich dyspozycja jest mocno rozchwiana. Rozbili Arouce 6:0 na wyje藕dzie i pokonali Sporting w Lizbonie 2:1. Pomi臋dzy tym jednak remis z Famalicao i pora偶ka z Maritimo.

Moreirense jest w strefie spadkowej, cztery oczka nad Belenenses. Jednak w ostatnich tygodniach udawa艂o im si臋 punktowa膰 w miar臋 regularnie. 7 “oczek” w pi臋ciu spotkaniach to niez艂y rezultat, bo mowa niemal o po艂owie ich dorobku z ca艂ego sezonu. Pokonali Estoril i Viezele, a przede wszystkim sensacyjnie zremisowali z Benfik膮 na da Luz. Czy uda im si臋 poskrom膰 kolejnego faworyta? B臋dzie trudno.

Braga – Moreirense kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Braga wygra, kurs: 1,45

Moreirense wygra, kurs: 7,75

Remis, kurs: 4,45

Braga – Moreirense nasze typy

Nasze typy Braga wygra do 0 2,12 Zagraj

Zagraj Braga strzeli w obu po艂owach 2,25 Zagraj

Braga – Moreirense fakty meczowe

Spotkanie 4. z 17. dru偶yn膮 ligi portugalskiej. Gospodarze maj膮 35pkt, go艣cie 16

Braga w domowych meczach zdobywa 艣rednio 1,8 pkt/mecz. Bilans bramkowy to 18:9

Moreirense na wyjazdach zdoby艂o 7 oczek聽 ma bramki na poziomie 7:15

Pierwszy mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 wynikiem 3:2 dla Bragi

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lens – Monaco (niedziela, 21:00)