🇨🇦 Kanada – USA 🇺🇸 Typy, kursy (30.01.2022)

Mecz na szczycie w strefie CONCACAF. Jeszcze bez awans贸w, ale nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e obie ekipy s膮 coraz bli偶ej mundialu w Katarze. Derby Ameryki P贸艂nocnej i spotkanie ze spor膮 dawk膮 presti偶u. Kto b臋dzie g贸r膮?

Kanada – USA zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Jedni i drudzy udanie weszli w styczniowo-lutowe zgrupowanie reprezentacji. Kanada pokona艂a Honduras na wyje藕dzie 2:0, a Amerykanie 1:0 Salvador w domu. To im zapewnia ucieczk臋 przed rywalami. Wobec pora偶ki Panamy, awans bezpo艣redni jest coraz bli偶szy. Przy czym trzeba pami臋ta膰, 偶e jeszcze pi臋膰 spotka艅 do ko艅ca. W najbl偶szej kolejce mecze lidera z wiceliderem oraz trzeciego Meksyku z pi膮t膮 Kostaryk膮. W poniedzia艂ek rano powinni艣my by膰 znacznie m膮drzejsi.

Kanada to nadal jedyny niepokonany zesp贸艂 w eliminacjach CONCACAF. Pocz膮tek mieli trudny – 1 wygrana i 4 remisy. Ale ostatnie cztery spotkania to same wygrane i pozycja lidera. USA poleg艂o tylko raz – na wyje藕dzie z Panam膮. To jednak daje pozycje wicelidera i cztery oczka przewagi – wzgl臋dnie bezpiecznej – nad miejscem bara偶owym. Terminarz nie艂atwy, wszak poza wylotem do Kanady, czekaj膮 ich tak偶e wyjazdowe spotkania w Meksyku i Kostaryce, gdzie wcale nie musz膮 zdobywa膰 punkt贸w.

Kanada – USA kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Kanada wygra, kurs: 2,80

USA wygra, kurs: 2,75

Remis, kurs: 2,75

Kanada – USA nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym padn膮 gole po obu stronach.

Nasze typy Remis 2,75

Obie strzelą 1,88

Kanada – USA fakty meczowe

Mecz lidera z wiceliderem strefy CONCACAF. Obie ekipy dzieli jeden punkt: 19 do 18

Amerykanie polegli w tych eliminacjach raz – w Panamie. Kanada to nadal jedyny niepokonany zesp贸艂 strefy

Kanada pokonuj膮c Honduras wygra艂a czwarty kolejny mecz w kwalifikacjach

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1

