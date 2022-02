Inter – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (05.02.2022)

Derby Mediolanu i rywalizacja o mistrzostwo kraju. To zdecydowanie nap臋dza atmosfer臋 przed tym spotkaniem. Inter, je艣li wygra b臋dzie m贸g艂 odsadzi膰 lokalnego rywala nawet na 10pkt. Milan musi wygra膰, je艣li chce goni膰 obecnego mistrza.

Inter – Milan zapowied藕 (sobota, 18:00)

Temperatura derb贸w powinna by膰 wysoka, skoro stawka jest najwy偶sza z mo偶liwych. Inter mo偶e podej艣膰 na wi臋kszym luzie, ale ma wiele do zyskania. Mo偶na odjecha膰 Milanowi, mo偶na nadal trzyma膰 przewag臋 nad Napoli i Atalant膮. Jednak Simone Inzaghi nie ma 偶adnego ci艣nienia, skoro nawet w przypadku pora偶ki, nadal b臋d膮 liderem i nadal b臋d膮 mieli zaleg艂y mecz w zanadrzu. To jest du偶y komfort przed takim kluczowym spotkaniem. To jednak pocz膮tek hitowych gier z ich udzia艂em. Za tydzie艅 wyjazd do Neapolu, a po drodze pucharowe starcie z Rom膮. Niedaleko tak偶e powr贸t do LM i spotkanie z Liverpoolem!

Milan po pora偶ce ze Spezi膮, zremisowa艂 z Juventusem i znowu oddali艂 si臋 od rywala. Jednak Stefano Pioli i sp贸艂ka to nadal ekipa, kt贸rej powinni ba膰 si臋 wszyscy w lidze, 艂膮cznie z Interem. Potrafi膮 rozmontowa膰 ka偶d膮 defensyw臋, a liga to ich priorytet, chocia偶 b臋d膮 j膮 艂膮czy膰 z Pucharem W艂och. Maj膮 jednak komfort, 偶e nie graj膮 ju偶 w europejskich pucharach i mog膮 bardziej skupi膰 si臋 na krajowym podw贸rku. To mo偶e pom贸c w艂a艣nie w starciach z takimi rywalami.

Inter – Milan kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Inter wygra, kurs: 1,87

Milan wygra, kurs: 4,20

Remis, kurs: 3,70

Inter – Milan nasze typy

Idziemy w kierunku gospodarzy, kt贸rzy jednak nie b臋d膮 mieli lekko w tym spotkania.

Nasze typy Inter i powy偶ej 2,5 bramki 2,70 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,60 Zagraj

Inter – Milan fakty meczowe

Starcie lidera z trzeci膮 ekip膮 w Serie A. Gospodarze maj膮 o cztery punkty wi臋cej od rywala – 53 do 49

Inter to najlepsza ekipa domowa w lidze, za艣 Milan drugi najlepszy wyjazdowicz

Ekipa Inzaghiego jest niepokonana w lidze od 16 pa藕dziernika, gdy poleg艂a z Lazio na wyje藕dzie

Milan po dw贸ch zwyci臋stwach na start w nowym roku, teraz dw贸ch kolejnych mecz贸w nie wygra艂

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:1