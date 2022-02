🇨🇲 Kamerun – Egipt 🇪🇬 Typy, kursy (03.02.2022)

Pora na p贸艂fina艂 Pucharu Narod贸w Afryki, w kt贸rym zmierz膮 si臋 ze sob膮 Kamerun oraz Egipt. Czy Kameru艅czycy wykorzystaj膮 atut w艂asnego boiska i awansuj膮 do wielkiego fina艂u?

Kamerun 鈥 Egipt zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Kameru艅czycy do p贸艂fina艂owego starcia z Egiptem podchodz膮 jako dru偶yna niepokonana od 艂膮cznie dziewi臋ciu spotka艅. Gospodarze turnieju znajduj膮 si臋 w naprawd臋 wy艣mienitej formie, dla kt贸rej znaczenie z pewno艣ci膮 ma r贸wnie偶 wsparcie z trybun. W 膰wier膰finale imprezy Kamerun pokona艂 wynikiem 2:0 Gambi臋. By艂o to pierwsze spotkanie na przestrzeni ostatnich pi臋ciu mecz贸w, w kt贸rym to gospodarze byli w stanie zachowa膰 czyste konto.

Egipt z kolei w 膰wier膰finale imprezy mierzy艂 si臋 z Marokiem. Pojedynek tych ekip obfitowa艂 w dramaturgi臋 鈥 o awansie do nast臋pnej fazy zadecydowa艂a bramka Trezegueta zdobyta w dogrywce, kt贸ra ustali艂a wynik spotkania na 2:1 na korzy艣膰 Egipcjan. W ka偶dym z trzech poprzednich mecz贸w mi臋dzy Egiptem i Kamerunem obie ekipy zdobywa艂y bramk臋.

Kamerun 鈥 Egipt nasze typy

Patrz膮c na poziom jaki prezentuj膮 obie ekipy oraz bior膮c pod uwag臋 stawk臋 tego pojedynku, stawiamy w tej rywalizacji na BTTS oraz remis w regulaminowym czasie gry. Wszystko wskazuje, 偶e b臋dziemy 艣wiadkami naprawd臋 niesamowitego widowiska.

Kamerun 鈥 Egipt |typ: BTTS @2.17 LV Bet

Kamerun 鈥 Egipt |typ: remis @2.80 LV Bet

Nasze typy BTTS 2.17 Zagraj!

Zagraj! Remis 2.80 Zagraj!

Kamerun 鈥 Egipt kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Kamerunu: 2.17

remis: 2.80

zwyci臋stwo Egiptu: 4.20

Kamerun 鈥 Egipt fakty meczowe

Kamerun nie przegra艂 od dziewi臋ciu spotka艅.

Kamerun na przestrzeni ostatnich pi臋ciu spotka艅 tylko raz zachowa艂 czyste konto.

Egipt pokona艂 w 膰wier膰finale Maroko wynikiem 2:1.

Kamerun pi臋膰 ostatnich spotka艅

Gambia 鈥 Kamerun 0:2

Kamerun 鈥 Komory 2:1

Wyspy Zielonego Przyl膮dka 鈥 Kamerun 1:1

Kamerun 鈥 Etiopia 4:1

Kamerun 鈥 Burkina Faso 2:1

Egipt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Egipt 鈥 Maroko 2:1

Wybrze偶e Ko艣ci S艂oniowej 鈥 Egipt 0:1

Egipt 鈥 Sudan 1:0

Gwinea-Bissau 鈥 Egipt 0:1

Nigeria 鈥 Egipt 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Nasze inne typy