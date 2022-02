Termalica – Jagiellonia 🇵🇱 Typy, kursy (04.02.2022)

Pogr膮偶ona w kryzysie Termalica podejmie dzisiaj Jagielloni臋 Bia艂ystok. Go艣cie r贸wnie偶 nie prezentuj膮 ostatnio przesadnie wysokiej formy. Czy kt贸ra艣 z ekip pokusi si臋 o wygran膮?

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Niestety ale przygoda Termaliki z Ekstraklas膮 nie przebiega najlepiej. Gospodarze po osiemnastu kolejkach maj膮 na swoim koncie tylko dwana艣cie punkt贸w, co niestety przek艂ada si臋 na ostatnie miejsce w tabeli. Termalica do bezpiecznej strefy traci a偶 sze艣膰 punkt贸w, utrzymanie zatem w przypadku tej ekipy nie jest niemo偶liwe, jednak by by艂o to mo偶liwe zesp贸艂 b臋dzie musia艂 znacz膮co polepszy膰 swoj膮 gr臋.

Jagiellonia na pocz膮tku sezonu wygl膮da艂a jak zesp贸艂, kt贸ry b臋dzie w stanie walczy膰 o top 4. Rzeczywisto艣膰 okaza艂a si臋 by膰 jednak dla ekipy z Podlasia brutalna. Na ten moment Jaga zajmuje dopiero jedenaste miejsce w ligowej tabeli. Pi艂karze z Bia艂egostoku w poprzednich pi臋ciu kolejkach zanotowali trzy pora偶ki oraz dwie wygrane. Nie s膮 to niestety wyniki, kt贸re pozwala艂yby go艣ciom na walk臋 o co艣 wi臋cej ni偶 艣rodek tabeli.

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok nasze typy

Patrz膮c na form臋 obu dru偶yn oraz bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 jest to pierwszy mecz rundy wiosennej, stawiamy w tej rywalizacji na under 2.5 gole oraz na Jagielloni臋 z podp贸rk膮.

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok |typ: under 2.5 gole @1.81 BETFAN

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok |typ: X2 @1.49 BETFAN

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

– wygrana Termaliki:- 2.73

– remis: 3.20

– zwyci臋stwo Jagielloni: 2.69

Termalica 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok fakty meczowe

– Termalica przegra艂a cztery poprzednie mecze w lidze.

– Termalica zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

– Jagiellonia przegra艂a trzy z pi臋ciu poprzednich spotka艅 w Ekstraklasie.

Termalica pi臋膰 ostatnich spotka艅

Termalica 鈥 Radnik 1:1

Termalica 鈥 Kolubara 2:0

Termalica 鈥 MTK Budapest

Termalica 鈥 Stal Rzesz贸w 4:0

Wis艂a Krak贸w 鈥 Termalica 3:0

Jagiellonia Bia艂ystok pi臋膰 ostatnich spotka艅

Vejle 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok 1:1

Jagiellonia Bia艂ystok 鈥 Siofok 3:0

Rak贸w Cz臋stochowa 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok 5:0

Lechia Gda艅sk 鈥 Jagiellonia Bia艂ystok 1:2

Jagiellonia Bia艂ystok 鈥 G贸rnik 艁臋czna 1:2

