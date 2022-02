Cracovia – Lech 🇵🇱 Typy, kursy (06.02.2022)

W niedzielny wiecz贸r wiosn臋 zainauguruje tak偶e lider tabeli. Lech Pozna艅 jedzie na mecz “przyja藕ni” do Krakowa. Pasy b臋d膮 chcia艂y si臋 postawi膰, ale co艣 nam si臋 wydaje, 偶e Kolejorz wiosn膮 mo偶e by膰 niezwykle mocny. Zw艂aszcza, 偶e maj膮 jeszcze lepszy sk艂ad!

Cracovia – Lech zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Poznaniacy nie do艣膰, 偶e zachowali ca艂y zesp贸艂, to jeszcze go wzmocnili. Jakub Kami艅ski ju偶 zosta艂 zaklepany przez Wolfsburg, ale trafi tam dopiero latem. To spory komfort dla Macieja Skor偶y. W ko艅cu “Kamyk” pe艂ni rol臋 skrzyd艂owego i m艂odzie偶owca jednocze艣nie. Do sk艂adu do艂膮czy艂 Norweg Kristoffer Velde i wr贸ci艂 Dawid Kownacki. To naprawd臋 mocne ruchy w perspektywie ca艂ej ligi. Teraz Lech ma najmocniejszy i najszerszy sk艂ad. Selekcjoner Czes艂aw Michniewicz m贸wi艂, 偶e ju偶 teraz Lech jest gotowy na gr臋 w europejskich pucharach. Do tego jeszcze troch臋 czasu, ale liga i puchar to odpowiedni czas, by nieco przetestowa膰 szeroko艣膰 i jako艣膰 艂awki.

Przy Ka艂u偶y bardzo spokojna zima. W zasadzie ruch贸w transferowych nie by艂o ani w jedn膮, ani w drug膮 stron臋. Jacek Zieli艅ski trenowa艂 tych samych pi艂karzy, kt贸rych zasta艂 pod koniec rundy jesiennej. To b臋dzie dla niego okazja pokaza膰 czy mo偶na jeszcze wi臋cej wyci膮gn膮膰 z tego zagranicznego zaci膮gu. Wie偶a babel zostawiona po Michale Probierzu b臋dzie wymaga艂a przebudowy. Ta jednak najwcze艣niej dopiero latem. Cracovia nadal powinna by膰 zespo艂em na 艣rodek tabeli.

Cracovia – Lech kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Cracovia wygra, kurs: 4,55

Lech wygra, kurs: 1,88

Remis, kurs: 3,45

Cracovia – Lech nasze typy

Stawiamy na zdecydowany triumf go艣ci, kt贸ry zrobi膮 pierwszy krok w kierunku mistrzostwa.

Nasze typy Lech 1,88

Lech powyżej 1,5 bramki 1,95

Cracovia – Lech fakty meczowe

Lider przyje偶d偶a do 9. dru偶yny w tabeli. Obie ekipy dzieli 15pkt: 41 do 26 na korzy艣膰 Kolejorza

Lech Pozna艅 strzeli艂 jesieni膮 najwi臋cej i najmniej straci艂. Dodatkowo ma w swoich szeregach wsp贸艂lidera klasyfikacji strzelc贸w – Mikaela Ishaka

Cracovia punktuje podobnie, bez wzgl臋du na miejsce rozgrywania spotka艅. U siebie 14, na wyjazdach 12

Jesieni膮 w Poznaniu Lech wygra艂 2:0

