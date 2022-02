Real Betis – Villarreal 🇪🇸 Typy, kursy (06.02.2022)

Przed nami bardzo interesujący pojedynek w lidze hiszpańskiej pomiędzy Realem Betis a Villarrealem. Która z drużyn będzie po końcowym gwizdku cieszyć się z kompletu punktów?

Real Betis – Villarreal zapowiedź (niedziela, 18:30)

Real Betis cały czas dzielnie utrzymuje się na trzecim miejscu w tabeli. Ekipa Manuela Pellegriniego uzbierała dotychczas czterdzieści punktów – o cztery więcej od czwartego Atleti oraz o sześć mniej od Sevilli. Wiele zatem wskazuje, że Betis będzie mógł zaliczyć bieżące rozgrywki do jednych z najlepszych w swojej historii. W dwóch poprzednich kolejkach gospodarze zanotowali bilans bramkowy na poziomie 8:1, zaliczając przy tym dwie wygrane.

Villarreal zdaje się w tym sezonie mieć cały czas problemy ze złapaniem równej formy. Goście zajmują w tej chwili siódme miejsce w tabeli, co jak potencjał kadrowy tej ekipy oraz fakt, iż jest ona obecnym zwycięzcą Ligi Europy, jest wynikiem po prostu rozczarowującym. Pierwsze w tym sezonie starcie Realu Betis z Villarrealem zakończyło się wygraną piłkarzy Żółtej Łodzi Podwodnej wynikiem 2:0.

Real Betis – Villarreal nasze typy

Mimo różnicy w zdobyczach punktowych, wydaje nam się, że będzie to bardzo wyrównane i co najważniejsze ciekawe starcie. Stawiamy w tej rywalizacji na BTTS oraz over 2.5 gole.

Real Betis – Villarreal |typ: over 2.5 gole @1.75 Superbet

Real Betis – Villarreal |typ: BTTS @1.62 Superbet

Real Betis – Villarreal kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Realu Betis: 2.45

remis: 3.50

zwycięstwo Villarrealu: 2.90

Real Betis – Villarreal fakty meczowe

Betis strzelił w dwóch poprzednich kolejkach łącznie osiem bramek.

Villarreal zajmuje siódme miejsce w tabeli.

Poprzedni mecz tych ekip zakończył się zwycięstwem Villarrealu wynikiem 2:0.

Real Betis pięć ostatnich spotkań

Real Sociedad – Real Betis 0:4

Espanyol – Real Betis 1:4

Real Betis – Deportivo Alaves 4:0

Real Betis – Sevilla 2:1

Rayo – Real Betis 1:1

Villarreal pięć ostatnich spotkań

Villarreal – Mallorca 3:0

Elche – Villarreal 1:0

Villarreal – Atletico Madryt 2:2

Sporting Gijon – Villarreal 2:1

Villarreal – Levante 5:0

