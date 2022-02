Senegal – Egipt – Typy, kursy (06.02.2022)

W niedzielny wieczór zakończymy zmagania w Pucharze Narodów Afryki. O godzinie 20:00 rozpocznie się wielki finał tego turnieju, w którym Senegal zmierzy się z Egiptem. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu.



Senegal – Egipt zapowiedź (niedziela, 20:00)



Piłkarze Senegalu dość pewnie znaleźli się w finale Pucharze Narodów Afryki. Wprawdzie ich spotkania w grupie nie zachwycały, bowiem podopieczni trenera Cisse w trzech meczach zdobyli tylko jedną bramkę, ale przy okazji również nic nie stracili. Po wyjściu do fazy pucharowej Senegal pewnie ograł Wyspy Zielonego Przylądka, Gwineę Równikową oraz Burkina Faso odpowiednio 2:0, 3:1 i 3:1.

Znacznie więcej kłopotów, by awansować do finału miał Egipt. Reprezentanci tego kraju rozpoczęli imprezę od porażki z Nigerią, jednak kolejne dwa zwycięstwa nad Gwineą-Bissau oraz Sudanem dały im przepustkę do 1/8 finału. Tam, w każdym z trzech spotkań Egipt potrzebował rzutów karnych lub dogrywki, by wyeliminować swoich przeciwników. Ostatecznie udało się przebrnąć przez rywalizacje z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Marokiem i Kamerunem.

Senegal – Egipt nasze typy

Jak to w finałach, trudno kogokolwiek stawiać w roli faworyta. Wydaje się jednak, że rezultaty z tego turnieju minimalnie wskazują na to, że mistrzem Afryki powinien zostać Senegal.

Nasze typy Awans: Senegal 1.57 Zagraj

Zagraj Poniżej 2,5 gola 1.33 Zagraj

Senegal – Egipt kursy bukmacherów



Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Senegalu: 2.25

remis: 2.80

zwycięstwo Egiptu: 4.20

Senegal – Egipt fakty meczowe



Senegal nie przegrał meczu podczas tego PNA

Egipt wyeliminował w fazie pucharowej wszystkich rywali po dogrywce lub rzutach karnych

Obie drużyny w tym PNA podczas regulaminowego czasu gry straciły tylko po dwie bramki

Senegal ostatnie pięć meczów



Burkina Faso – Senegal 1:3

Senegal – Gwinea Równikowa 3:1

Senegal – Wyspy Zielonego Przylądka 2:0

Malawi – Senegal 0:0

Senegal – Gwinea 0:0

Egipt ostatnie pięć meczów



Kamerun – Egipt 0:0, karne: 1:3

Egipt – Maroko 2:1 po dogrywce

Wybrzeże Kości Słoniowej – Egipt 0:0, karne: 4:5

Egipt – Sudan 1:0

Egipt – Gwinea-Bissau 1:0

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze