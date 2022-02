Piast Gliwice – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (09.02.2022)

W ramach 1/8 fina艂u Pucharu Polski, Piast Gliwice zagra na w艂asnym obiekcie z G贸rnikiem Zabrze. W lepszym stylu rund臋 wiosenn膮 rozpocz臋艂a ekipa go艣ci. Czy zesp贸艂 z Zabrza p贸jdzie za ciosem i zanotuje awans do 膰wier膰fina艂u?

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (艣roda, 17:30)

Przed nie艂atwym zadaniem stan膮艂 Piast w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zesp贸艂 z Gliwic rywalizowa艂 bowiem na w艂asnym obiekcie z Pogoni膮 Szczecin, czyli wiceliderem rozgrywek. Druga po艂owa zadecydowa艂a o trzech punktach dla go艣ci. Do siatki trafiali Grosicki oraz Bichakhchyan.

Cenne zwyci臋stwo w wyjazdowej rywalizacji ze Stal膮 Mielec zanotowa艂 G贸rnik. Co ciekawe to gospodarze wyszli na prowadzenie tu偶 przed ko艅cem pierwszej po艂owy. Do siatki z rzutu karnego trafi艂 Tomasiewicz. Bramki Nowaka oraz Podolskiego sprawi艂y, 偶e G贸rnik Zabrze zgarn膮艂 trzy punkty. Stal mog艂a wyrwa膰 jedno oczko, ale w doliczonym czasie gry jedenastki nie wykorzysta艂 Tomasiewicz.

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze nasze typy

Puchary cz臋sto rz膮dz膮 si臋 swoimi prawami. Zak艂adamy, 偶e zobaczymy ciekawy mecz, w kt贸rym nie zabraknie goli.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.85 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.45 Zagraj!

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Piast Gliwice wygra, kurs: 2.25

Remis, kurs: 3.50

G贸rnik wygra, kurs: 3.75

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Piast wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

G贸rnik wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W 偶adnym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w G贸rnik nie zanotowa艂 pora偶ki

Piast Gliwice pi臋膰 ostatnich spotka艅

Piast Gliwice – Pogo艅 Szczecin 0:2

Piast Gliwice – Arda 3:0

Piast Gliwice – Radnicki Nis 1:1

Piast Gliwice – Shkendija 1:4

Piast Gliwice – LKS Gocza艂kowice Zdr贸j 5:1

G贸rnik Zabrze pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec – G贸rnik Zabrze 1:2

G贸rnik Zabrze – Podbeskidzie B-B 1:1

G贸rnik Zabrze – Oleksandriya 2:2

G贸rnik Zabrze – Ba艂tika 2:1

Levski – G贸rnik Zabrze 1:1

