🇸🇦 Al Hilal – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (09.02.2022)

Swoją przygodę z Klubowymi Mistrzostwami Świata piłkarze Chelsea rozpoczną od spotkania z Al Hilal. Czy The Blues awansują bez problemów do następnej rundy turnieju?

Al Hilal – Chelsea zapowiedź (środa, 17:30)

Piłkarze Al Hilal mieli już okazję rozegrać jedno spotkanie w ramach KMŚ. W swoim pierwszym meczu na tej imprezie ekipa z Arabii Saudyjskiej rozgromiła Al Jazirę wynikiem 6:1. Tego typu wygrana na pewno znacząco podbudowała morale zespołu. Al Hilal naturalnie nie większych szans w konfrontacji z Chelsea, jednak brak jakiejkolwiek presji oraz oczekiwań powinien pozytywnie wpłynąć na grę drużyny.

Chelsea jako triumfator LM jest oczywistym faworytem do wygrania Klubowych Mistrzostw Świata. The Blues do starcia z Al Hilal przystępują po bardzo słabym występie w FA Cup przeciwko Plymouth (2:1 po dogrywce). Londyńczycy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostali zmuszeni udać się bez swojego trenera Thomasa Tuchela, który niestety uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa.

Al Hilal – Chelsea kursy nasze typy

KMŚ widziały w swojej historii wiele sensacji, jednak nie wydaje nam się by dzisiejszy mecz między tymi zespołami miał nas czymś zaskoczyć. Stawiamy w tej rywalizacji na Chelsea z handicapem oraz over 2.5 gole. The Blues nie powinni mieć większych problemów z awansem do następnej rundy.

Al Hilal – Chelsea |typ: Chelsea (-1.5) @1.70 Superbet

Al Hilal – Chelsea |typ: over 2.5 goli @1.55 Superbet

Al Hilal – Chelsea kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Al Hilal: 10.10

remis: 6.00

zwycięstwo Chelsea: 1.25

Al Hilal – Chelsea fakty meczowe

Al Hilal w pierwszym meczu turnieju pokonał Al Jazirę wynikiem 6:1.

Chelsea do Zjednoczonych Emiratów Arabskich udała się bez Thomasa Tuchela.

W trakcie turnieju do kadry Chelsea dołączy Edouard Mendy.

Al Hilal pięć ostatnich spotkań

Al Hilal – Al Jazira 6:1

Al Batin – Al Hilal 1:1

Al Hilal – Al Taawon 3:2

Al Taee – Al Hilal 0:4

Al Hilal – Al Faysaly 3:2

Chelsea pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Plymouth 2:1

Chelsea – Tottenham 2:0

Brighton – Chelsea 1:1

Manchester City – Chelsea 1:0

Tottenham – Chelsea 0:1

