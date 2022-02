AC Milan – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (9.02.2022)

Pierwszym p贸艂finalist膮 Pucharu W艂och zosta艂 wczoraj Inter. Dzisiaj do podopiecznych Simone Inzaghiego do艂膮czy膰 mo偶e kolejna ekipa z Mediolanu. W drugim z 膰wier膰fina艂owych spotka艅 Milan podejmie na San Siro dru偶yn臋 Lazio.

AC Milan – Lazio zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Rozgrywki Pucharu W艂och powoli zmierzaj膮 ku ostatecznym rozwi膮zaniom. Nawet na etapie 膰wier膰fina艂贸w nie brakuje jednak sportowych emocji. W spotkaniu pomi臋dzy Milanem i Lazio trudno wskaza膰 jednoznacznie faworyta. Bukmacherzy uwa偶aj膮, 偶e zdecydowanie wi臋ksze szanse na awans do p贸艂fina艂u maj膮 pi艂karze Stefano Pioliego, gdy偶 Milan spisuje si臋 w Serie A zdecydowanie lepiej od Lazio, a w 艣rod臋 b臋dzie m贸g艂 tak偶e wykorzysta膰 atut w艂asnego boiska.

Je艣li chodzi o ekip臋 z Rzymu, to w ostatnim czasie jedynym pogromc膮 Lazio by艂a dru偶yna Interu, kt贸ra przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 pokona艂a go艣ci 艣rodowego pojedynku 2:1. Od tamtej pory rzymianie nie przegrali jednak 偶adnego spotkania i z meczu na mecz spisuj膮 si臋 coraz lepiej. Czy wystarczy to, by wyeliminowa膰 AC Milan z Pucharu W艂och? Mo偶e by膰 trudno, poniewa偶 Lazio spisuje si臋 w meczach wyjazdowych nieco gorzej ni偶 w tych, kt贸re rozgrywaj膮 przed w艂asn膮 publik膮.

AC Milan – Lazio nasze typy

We wtorek zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie czo艂owe dru偶yny Serie A, jednak ostatnia forma i osi膮gane w tym sezonie wyniki sugeruj膮, 偶e to gospodarze powinni awansowa膰 do p贸艂fina艂贸w.

Nasze typy AC Milan 1.99

Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.65

AC Milan – Lazio kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Milanu, kurs: 1.99

remis, kurs: 3.45

wygrana Lazio, kurs: 3.65

AC Milan – Lazio fakty meczowe

Zar贸wno Lazio, jak i Milan wygra艂y tylko dwa ze swoich pi臋ciu ostatnich spotka艅

Milan nie zdo艂a艂 triumfowa膰 w trzech ostatnich spotkaniach na w艂asnym stadionie

Lazio wygra艂o dwa ostatnie wyjazdowe spotkania

AC Milan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – AC Milan 1:2

AC Milan – Juventus 0:0

AC Milan – Spezia 1:2

AC Milan – Genoa 3:1

Venezia – AC Milan 0:3

Lazio – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fiorentina – Lazio 0:3

Lazio – Atalanta 0:0

Lazio – Udinese 0:0

Salernitana – Lazio 0:3

Inter – Lazio 2:1

